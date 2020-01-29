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2020-01-29 14:06:45

Практически завершена модернизации завода и автоматизация технологического оборудования

Модернизация "Белинского сыродельного завода" и автоматизация технологического оборудования практически завершена. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на главу российского представительства немецкого производителя сыров Hochland.

"Хохланд Руссланд", российская организация, принадлежащая известному производителю сыров Hochland, в последние месяцы реализует масштабный проект по модернизации "Белинского сыродельного завода". Только в первой очереди проект проинвестирован на 1,5 миллиарда рублей. Руководитель области Иван Белозерцев ранее сообщал, что производство после модернизации планировалось запустить в ноябре прошлого года. Однако этот срок сдвинулся.

По данным пресс-службы, Белозерцев во вторник в ходе встречи с немецким бизнесом в посольстве Германии в Москве обсудил ход реализации этого проекта с представителем Hochland.

"В ходе переговоров состоялось обсуждение проекта по реконструкции "Белинского сыродельного завода". Его реализует немецкая компания Hochland. Руководитель российского представительства компании сообщил о том, что работы по модернизации завершаются", — говорится в сообщении.

"Я рассчитываю в ближайшее время лично посетить завод, чтобы увидеть, как реализуется проект. В конце февраля в Сердобском районе будет открыта молочная мегаферма (компании "Русмолко"), что позволит существенно увеличить объемы производимого молока высокого качества, в том числе и для поставки на новый завод (компании Hochland)", — цитирует Белозерцева пресс-служба.

Ранее пресс-служба губернатора сообщала, что Hochland в рамках первой очереди реконструкции "Белинского сыродельного завода" планировала установить новое технологическое оборудование мощностью 300 тонн в сутки. Белозерцев в интервью РИА Новости пояснял, что Hochland планирует в рамках этого проекта увеличить число работающих на сырзаводе, где будет выпускать твердые сыры.


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