На конференции «СТАРТАП ГОДА» выбрали лучший стартап 14 декабря 2019 года в Минске прошла юбилейная конференция для предпринимателей и инвесторов «СТАРТАП ГОДА», приуроченная к десятилетию стартап-движения в Беларуси. Организатор конференции – центр «Стартап Технологии». Официальным партнером мероприятия выступил МТБанк, ключевым вектором деятельности которого является поддержка и развитие белорусского бизнеса с помощью эффективных банковских продуктов и сервисов. Мероприятие прошло при поддержке компании Happy Office. Мероприятие состояло из двух частей: конференции и битвы стартапов. Наиболее ожидаемым и зрелищным событием стала именно битва стартапов.

По итогам голосования международного жюри победу в конкурсе «СТАРТАП ГОДА» одержал сервис Cashew – именно он назван лучшим стартапом 2019 года. Cashew – технологический продукт, позволяющий существующему мобильному приложению банка стать платежным инструментом. Сервис помогает предприятиям торговли принимать платежи через мобильный банкинг их клиентов. Таким образом, оплату можно будет производить мобильным банковским приложением вместо банковской карты или наличных платежей, причем как в онлайн, так и в офлайн торговле. При этом покупатель сможет получить возможность сделать это в кредит, в рассрочку. Как отметила команда стартапа Cashew: «Мы признательны организаторам конференции «СТАРТАП ГОДА» за вклад в развитие инновационного предпринимательства Беларуси. В этот раз конференция была юбилейной, что говорит об опыте и высоком уровне организации. Мы благодарны компетентному жюри конкурса «СТАРТАП ГОДА» за присуждение нам победы. Данная конференция развивает стартап-движение в Беларуси и стимулирует появление новых IT-продуктов для глобального рынка!». Второе место занял стартап CaerSidi – сервис, объединяющий цифровой и физический игровой контент, когда один и тот же предмет присутствует сразу в цифровом и физическом мирах и между ними происходит обмен данными. Третье место было присуждено стартапу GetOutfit – платформе, позволяющей подобрать себе одежду, обувь и аксессуары с доставкой на дом. Кроме выступлений стартапов, в ходе мероприятия прошли панельные дискуссии и мастер-классы экспертов. Мейнстрим обсуждений – ускорение роста стартапов: Максим Чеботарев, основатель «Школы инвестиций» при Фонде развития интернет-инициатив России, рассказал о методиках ведения переговоров с инвесторами. Он подробно рассмотрел основные критерии, по которым инвесторы принимают решения об инвестировании в стартапы. Также Максим дал полезные советы инвесторам, как избежать ошибок при инвестировании. Efi Ben Artzy, эдвайзер Google for startups, представлявший стартап-экосистемы в США, ЕС и Израиля, рассказал о главных препятствиях для роста стартапов и путях их преодоления. Дарья Жук, управляющий партнер Cobalt в Беларуси, рассказала об юридических нюансах, которые могут сделать стартап привлекательным для инвестиций. Ее выступление вызвало живой интерес у аудитории. Бизнес-аналитик и тренд футуролог Игорь Сюч рассказал о трендах будущего. Эксперт пояснил, как именно изменится наша жизнь в течение следующих 3-5 лет в результате достижений нескольких важных технологий в таких областях, как искусственный интеллект, комбинации дополненной и смешанной реальности и образования. Во время панельной дискуссии представители международных венчурных фондов и сообществ венчурных инвесторов честно, откровенно и подробно обсудили ключевые критерии оценки роста стартапов. В дискуссии участвовали Юрий Шлаганов, инвестиционный менеджер Flint Capital, Дмитрий Фирскин, инвестиционный директор AltaIR Capital, Максим Чеботарев, основатель крупного российского сообщества венчурных инвесторов, и Андрей Попов, основатель венчурной студии Rocketfounders. Первая часть конференции была насыщенна практической информацией от известных международных экспертов. Во второй части на сцену вышел победитель конкурса «СТАРТАП ГОДА-2018» Виктор Зубик. Он рассказал о трудностях, с которыми пришлось столкнуться в процессе развития своего проекта, и путях их преодоления. Помимо спич-сессий на мероприятии была организована нетворкинг-зона, где каждый автор проекта смог лично пообщаться с каждым членом жюри. Вот как описали этот блок сами участники: Павел Мигутский: «Огромное спасибо за мероприятие, в этом году мне очень понравилось общение с инвесторами после выступления, получил 11 мнений, и сразу несколько отличных контактов»; Вот что отметил основатель стартапа Get Outfit Ким Санжиев, который приехал из России: «Спасибо большое организаторам за мероприятие! Особенно понравилась программа и формат конференции «Стартап года». Все было компактно и полезно: от панельной дискуссии с VC до организации нетворка с инвесторами. Идеальный формат, где есть все, что нужно стартапу». Дополнительно все участники конференции смогли получить квалифицированную консультацию по финансовым инструментам для бизнеса на стенде МТБанка. Самой ожидаемой частью конференции «СТАРТАП ГОДА» стала битва стартапов. В состав жюри вошли: Максим Чеботарев, руководитель сообщества венчурных инвесторов, сооснователь площадки GoValley, основатель «Школы инвестиций» ФРИИ;

Дмитрий Фирскин, инвестиционный директор AltaIR Capital;

Efi Ben Artzy, советник Google for Startups;

Юрий Шлаганов, инвестиционный менеджер Flint Capital;

Александр Маслов, основатель и генеральный директор компании Happy Office;

Ольга Цуран, директор по малому и среднему бизнесу МТБанк;

Алексей Шабловский, директор центра «Стартап Технологии»;

Олег Ильин, директор ASER, соучредитель Finup Solutions;

Андрей Попов, основатель Rocketfounders;

Дарья Жук, управляющий партнер COBALT в Беларуси;

Юрий Селиверстов, директор Skyincom;

Алексей Граков, совладелец VironIT. В этом году в финал конкурса прошло 10 стартапов. Еще один выступал вне конкурса. Два стартапа предлагали решения в области медицины. Стартап LabMap презентовал специальное приложение-ассистент по расшифровке результатов медицинских анализов. Стартап SOSMyLife разработал специальный браслет с медицинскими данными для идентификации личности и спасения жизни в экстренных ситуациях. Проект получил консультационную поддержку от компании CashMarket, а также планшет в подарок.







Стартапы Cashew и CashMarket предлагали решения в области финансово-технологической сферы. Команда CashMarket презентовала сервис аукционов банковских кредитов для юридических лиц. Команда «DA» представила свою разработку – платформу, заменяющую отдел закупок при осуществлении торговых операций с Китаем. Стартап Autogis презентовал многофункциональный сервис. С одной стороны – это мобильный помощник водителя в сложных ситуациях на дороге, и, с другой стороны, это источник новых клиентов для компаний, занимающихся обслуживанием и ремонтом автомобилей, например, СТО, заправочные станции, поставщики запчастей и страховые брокеры. Стартап ParkMyCarNow разработал и внедрил интеллектуальную систему бронирования мест на парковке. Fastserve – сервис по эффективной организации работы кейтеринга во время массовых мероприятий. ITPrint – система управления рекламным производством. Призеры битвы стартапов получили ценные призы от парнеров конференции. Самое важное, что ИТ-предприниматели смогли заявить о своем проекте широкой аудитории и получить внимание инвесторов. Об организаторах и партнерах Организатором конференции «Стартап Года» является центр «Стартап Технологии». Центр с 2009 года проводит стартап-мероприятия в Беларуси как «Стартап года», Startup Weekend, Invest Weekend, Investor Day, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов» и другие, и оказывает поддержку стартапам. Компания обладает экспертизой в области разработки веб-проектов, мобильных приложений, интернет-маркетинге, организации проектных команд. Партнерами конференции выступили биржа кредитов для бизнеса CashMarket, вода «Нарач», вода «Боровая», магазин «Портатив», центр Максима Мирного, digital-агентство Sait.by, мастерская шоколада Ля Трюфф. Принт-партнером выступила типография БелЭксПринт. Генеральным информационным партнером выступил портал tut.by.



