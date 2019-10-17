реклама  

2019-10-17 21:35:24

«ВКонтакте» тестирует редизайн мобильного приложения

Социальная сеть «ВКонтакте» начала тестирование совершенно нового дизайна мобильного приложения. Уже сегодня пользователи могут получить доступ к новому продукту. Для этого достаточно отсканировать специальный QR-код.

Все уведомления теперь находятся в одной вкладке с новостями, а рекомендации можно найти в «Интересном». Разработчики также переместили сообщества, музыку, видео, VK Pay в «Обзор». На странице профиля появилась возможность быстрого создания истории, записи, фото и трансляции, при этом вкладка «Друзья» стала отдельным разделом.

Как рассказала заместитель технического директора «ВКонтакте» Ольга Фролова, разработчики полностью переосмыслили дизайн и подчеркнули возможности для общения и самовыражения, пишет https://beegbest.info/. Сроки тестирования пока не уточняются.

Ранее команда «ВКонтакте» объявила об открытии творческой мастерской. Её участниками станут студенты факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова, рассказал News.ru.


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка