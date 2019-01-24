Для каких высокооплачиваемых профессий высшее образование не нужно?

Исследовательская служба проекта HeadHunter провела опрос 12 тыс. сотрудников компаний о значении образования для работы. Среди тех, кто окончил ВУЗ, 60% отметили, что в процессе обучения они значительно улучшили свои показатели интеллектуального развития.

Большинство респондентов со средним профессиональным образованием (65%) считают, что они первую очередь овладели конкретными профессиональными навыками. Аналитики компании говорят, что на некоторые должности, для которых крайне важны конкретные и узкие профессиональные навыки, могут взять сотрудников без высшего образования. Есть такие профессии и серди высокооплачиваемых.



Портал по поиску работы Карьерист.ру приводит несколько высокооплачиваемых профессий, в которых не требуется или не обязательно высшее образование.



Повар

По данным портала, доход обычных поваров начинается от 25 тыс. рублей. Специалист с опытом может претендовать на зарплату от 40-50 тыс. рублей. Вахтовики, шеф-повара и прочие профессионалы получают от 70 тыс. рублей. Если речь идёт о работе в дорогом ресторане, получать можно ещё больше. При этом, как правило, повара заканчивают кулинарные училища или и вовсе проходят кулинарные курсы.



Программист

Сейчас профессии в области IT - одни из самых востребованных и высокооплачиваемых на рынке. Да, можно получить эту профессию в политехническом вузе, а можно состояться в ней и без профильного высшего образования, окончив курсы. По данным Карьерист.ру, оклады программистов в России стартуют от 90-100 тыс. рублей в месяц и достигают 150-170 тыс. рублей.



Водитель большегруза

При наличии собственного большегруза можно зарабатывать на перевозках в разы больше, чем обычные водители. При этом никто не потребует диплома об образовании, всё что нужно - это водительские права соответствующей категории и в некоторых случаях справки о состоянии здоровья. Также получить высокий доход можно, работая и на легковом автомобиле торговым представителем, таксистом или личным водителем, либо на автобусе, организуя частные пассажирские перевозки.



Портал также приводит специальности, которые не требуют высшего образования, и в которых можно стать высокооплачиваемым профессионалом при наличии таланта, определённых профессиональных качеств и доли везения. Это автослесарь (хорошие механики часто открывают собственное СТО), парикмахер (те, кто работает на себя, могут зарабатывать до 100 тыс. рублей), писатель (начать можно с собственного блога, создания рекламных текстов на заказ), фотограф (профессионализм нарабатывается с опытом и благодаря прохождению обучающих семинаров у успешных коллег).



Онлайн-издание об образовании «Мел» приводит список высокооплачиваемых рабочих профессий - во всем них можно состояться, окончив колледж или училище.



Дизайнер интерфейсов

Сотрудники, которые организовывают навигацию по сайту, с одной стороны, должны иметь навыки обычных дизайнеров (уметь чертить и рисовать, знать законы художественной композиции), а, с другой, - специальные (знать языки HTML и СSS, работать в графических редакторах). По данным портала HeadHunter, в 2017 году средняя зарплата дизайнера интерфейсов составляла 101 029 рублей.



Пилот самолета/вертолета

Зарплата пилота, в первую очередь, зависит от количества налётанных часов и типа техники. По данным издания, пилот четырёхместного самолёта ЯК-18Т получает от 80 до 160 тыс. рублей, зарплата второго пилота вертолёта без опыта составляет примерно 70 тыс. рублей, а командира после шести лет стажа - 200 тыс. рублей.



Кондитер

Творческие возможности кондитера, а, следовательно, и его зарплата, зависят от его квалификации - она подтверждается разрядом. Самостоятельно придумывать рецепты и воплощать их в жизнь доверят только специалисту максимального, шестого, разряда. Такие сотрудники, по данным «Мела», могут зарабатывать от 120 тыс. рублей. Начинающие кондитеры могут найти работу с зарплатой в 40 тыс. рублей



Радиотехник

Эти специалисты занимаются настройкой и ремонтом различной радиоэлектронной техники: ремонтом мобильных телефонов, радиоприёмников, спутников, дронов. Они востребованы в научных институтах, на телевидении, в кораблестроении, авиации и т.д. Выпускник колледжа после года работы, по данным издания, может зарабатывать от 50 тыс. рублей, а опытный специалист имеет оклад порядка 100 тыс. рублей.



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Металлург

Специалисты в области чёрной и цветной металлургии могут получить образование в политехническом или металлургическом колледже. При этом после трёх лет работы можно будет зарабатывать более 90 тыс. рублей, отмечает издание. Без опыта работы зарплаты также выше средней - 50 тыс. рублей.



На некоторых сайтах по поиску работы соискатели могут отфильтровать предложения по требуемому образованию. Например, на сайте Superjob.ru представлено более 10 тыс. вакансий в Москве с зарплатой от 70 тыс. рублей в месяц, для которых не требуется высшее образование. Больше всего предложений (почти 3 тыс.) - в области продаж. На втором и третьем месте (около 2,5 тыс.) - работа в сфере транспорта и логистики, а также строительства и недвижимости. Более тысячи вакансий с этими условиями есть ля для рабочего персонала (мастер бытового ремонта, слесарь газового оборудования, маляр по дереву, плиточник и т.д.).