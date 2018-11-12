В Санкт-Петербурге состоялся крупнейший международный форум по блокчейну, криптовалютам и майнингу - Blockchain Life 2018.

Глобальное событие индустрии посетили лидирующие компании отрасли, среди которых: мировые криптовалютные биржи (Okex, Huobi и др.), майнинговые гиганты Bitmain, Bitfury и Btc.com, создатели и топ-менеджеры ключевых криптовалют (Bitcoin Gold, NEM и др.), ведущие азиатские фонды, инвестирующие в блокчейн-стартапы.











За два дня форум собрал более 4 000 участников из разных городов и стран. В одном месте удалось собрать криптовалютные фонды со всего мира, частных инвесторов, представителей топовых монет, криптотрейдереров, владельцев ICO проектов, предпринимателей, разработчиков, майнеров и начинающих крипто-энтузиастов. В рамках форума было анонсировано новое оборудование от ведущих разработчиков, международные компании заключали партнерства на главной сцены форума и в кулуарах, участникам удалось лично пообщаться с мировыми лидерами индустрии.





С уникальными докладами на форуме выступили лидеры индустрии: Roger Ver (Bitcoin.com), Сергей Хитров (Listing.Help, Icotop.io), Анатолий Каплан (ForkLog), Vit Jedlička (Президент Либерленда), Tone Vays (Трейдер и аналитик), Jason Hu (World Blockchain Organization), Халид Дианов (BigX) и другие ведущие представители отрасли.

Ключевым событием форума стали тематическая секция “Государство и Блокчейн”, в которой приняли участие: руководитель рабочей группы по криптовалютам в Государственной Думе Элина Сидоренко, советник председателя правления Внешэкономбанка Владимир Демин, советник Губернатора Санкт-Петербурга Артём Шейкин, член экспертного совета по цифровой экономике и блокчейн-технологии Государственной думы РФ Венера Шайдуллина. Модератором секции выступил главный организатор форума - Сергей Хитров.

«Какой-то проект и в нем есть слово блокчейн, то это обязательно лидирующий проект компании. Даже если блокчейн там не нужен никаким образом. И нам надо вот этот пузырь недоверия, нужно хотя бы один раз проткнуть. Как только люди увидят, что это работает и приносит какие-то выгоды, мы сразу увидим другое внимание к нашей отрасли», - говорит Демин, призывая к популяризации технологии.



Один из самых запоминающихся эпизодов форума - презентация ICO-проектов инвесторами и криптофондам из разных стран - от Италии до Китая. В рамках ICO Pitch выступило 15 инновационных проектов, из которых были отмечены три самых перспективных: платформа провайдеров медийной рекламы HYGH, многофункциональная система обмена криптовалютами CoinStruction и токен Blueshare.

Организатором форума является лидирующее мировое агентство по листингу проектов на криптовалютные биржи - Listing.help

Генеральным спонсором форума выступила международная платформа Goldjob. Среди партнеров конференции стоит упомянуть швейцарскую биржу для цифровых активов - BigX. Diamond спонсоры форума: лидер на рынке по листингу проектов на криптовалютные биржи Listing.Help, криптовалютная биржа Bitlish, рейтинговое агентство ICOTOP и криптовалютная биржа SIMEX.

После феерического успеха форума в России организаторы планируют проведение мероприятия в сердце Азии - Сингапуре, весной 2019 года.