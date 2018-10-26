Пророк биткоина Роджер Вер выступит на Blockchain Life 2018

Основатель Bitcoin.com и blockchain.info, один из главных мировых сторонников криптовалюты Роджер Вер выступит с эксклюзивным докладом на крупнейшем форуме Blockchain Life в Санкт-Петербурге, 7-8 ноября.

Начиная с 2011 года, Роджер инвестировал более миллиона долларов в новые стартапы, связанные с криптовалютами, включая Ripple, Bitpay и Kraken. Компания Ver's Memorydealers была первой, кто принял биткойн в качестве оплаты.

За свою активную пропаганду биткоина он получил прозвище Биткойн-Иисус. Сегодня Роджер - один из самых известных людей в мире в отрасли криптовалют и блокчейна.

Тема выступления спикера на форуме Blockchain Life 2018 "Как криптовалюты изменят мир?" Роджер уверен, что биткоин является лучшей формой финансовых средств, существовавшей когда-либо в мире, и, несмотря на множество преград на собственном пути, он сможет значительно улучшить жизнь каждого человека.

Посетить последний форум Blockchain Life на территории России и увидеть выступление Роджера Вера вы сможете только 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.



Форум соберет на одной площадке владельцев и представителей ведущих мировых компаний отрасли и государственных структур. Всего ожидается более 5 000 участников.

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