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2017-01-26 14:09:07

В Минске по подозрению в даче взятки задержан бизнесмен Александр Кнырович

По информации Onliner.by, 25 января 2017 года бизнесмен Александр Кнырович был вызван на допрос в качестве свидетеля. 26 января стала распространяться информация о задержании Кныровича. В основном по социальным сетям. Ни в КГБ, ни в СК о задержании бизнесмена сообщить ничего не смогли.

По информации Onliner.by, Кнырович задержан по подозрению в даче взятки чиновнику. Плюс вопросы возникли по контрактам с российскими поставщиками.

Александр Кнырович — один из медийных участников белорусского бизнес-сообщества, учредитель группы компаний «Сармат-СТИ». Обладатель степени MBA. Владелец бара Bristle. Активный пользователь социальных сетей.


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