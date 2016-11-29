Как не стоит учиться торговле на Форексе

Иногда у начинающих трейдеров возникает закономерный вопрос: «А чем я отличают от профессиональных торговцев, чего не хватает в моей тактике?». И в этой статье мы расскажем вам о слабых стратегиях, поможем выбрать правильный путь на рынке Forex, а также избежать популярных среди новичков ошибок.

Первое, на что следует обратить внимание - это ясный ум. Очень важно начинать работу в спокойном состоянии, при котором вас не будут тревожить лишние мысли, когда ваши эмоции поутихли и азарт, волнение, страх больше не тревожат. Но в то же время вы должны отдавать себе отчет в том, что фактор риска никуда нельзя убрать и придется частично полагаться на волю случая, какой бы беспроигрышной ни была ваша тактика.

Также опытные трейдеры заметили одну очень важную особенность. Чем меньше у вас стремление заработать, тем больший успех удастся в итоге получить. Конечно, есть и вероятность, что увеличится количество случайных ошибок, будут заключены бездумные сделки или вы воспользуетесь чрезмерно большим кредитным плечом. Однако, как правило, торговля в расслабленном состоянии раскрепощает ваш разум, оставляя при себе лишь самое ценное и полезное - выверенную аналитику и интеллект. Поэтому заранее обучитесь придерживаться дисциплины и совершать логические действия несмотря ни на что. Ну а отточить свои практические действия можно всегда на демонстрационном счете торговой платформы mt4.

От чего следует отказаться на первых порах

Но никто не говорит, что научиться концентрации и дисциплине очень легко. Вам придется потратить немало времени и усердно работать над своей целью, если вы рассчитываете на стабильно высокую и постоянную прибыль. Поэтому сократите, а при возможности и вовсе выбросьте все лишние ошибки, которые лишь мешают вашей плодотворной работе. Обратитесь в библиотеку Форекса, где можно найти множество полезных советов и секретных способов, чтобы избавиться от торговых ошибок. Также обратитесь в раздел с рекомендациями для новичков. Наверняка вы здесь почерпнете немало полезной информации и сможете быстрее повысить свой уровень профессионализма.

Откажитесь от ручного закрытия сделок, если на то нет важных причин. Новички тем самым существенно урезают свои потенциальные доходы, наивно предполагая, что уже знают, как себя будет вести рынок в дальнейшем. Хотя даже опытные игроки зачастую не готовы с большой уверенностью делать подобные заявления. Также наметьте для себя план, которого сможете придерживаться на протяжении всей торговли и откажитесь от плохой привычки закрывать сделки после их неудачного старта. Форекс не имеет ничего общего с азартными играми, поэтому следует набраться терпения и работать с точными расчётами, а не надеждами на удачу.

Также новичкам не стоит делать своей главной целью возможную прибыль. Для начала просто учитесь управлять рисками, контролировать собственный счет и постоянно оттачивать до совершенства торговую стратегию. Именно эти основы должны стать для вас главными шагами на пути к будущим доходам. Также разработайте стратегию на основании собственных ошибок, ведь только так можно достичь совершенства в торговле.

И в заключении хотелось бы вспомнить про главную ошибку, которой «грешат» многие новички на рынке forex poland. Не торгуйте не по средствам. Конечно, перспектива получения быстрой и легкой выгоды выглядит весьма маняще. Однако шанс потерять все свои инвестиции таким образом многократно увеличивается. С другой стороны, если вы уже научились принимать сознательные решения и контролировать собственную самодисциплину, следовало бы освоить и все прелести маржинальной торговли, поскольку применение одних лишь собственных инвестиций также ведет к их скорейшей потере. А уместное и своевременное применение заемных средств дает возможность заключать сделки уже на принципиально ином уровне с соответствующими размерами доходов.