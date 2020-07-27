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2020-07-27 17:14:38

В Беларуси разработают новую модель лазерного оборудования

Холдинг "Планар", один из мировых лидеров электронного машиностроения, планирует произвести новую модель лазерного оборудования.
 
По словам председателя Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александра Шумилина, в настоящее время эксперты холдинга трудятся над новой технологией формирования микроизображений при помощи матрицы, содержащей более миллиона микрозеркал, каждое из которых управляется по отдельному алгоритму. Это даст возможность быстро получить изображения с нанометровой точностью. 
 
Не менее привлекательный проект –  разработка установки контроля привносимой дефектности, которая сможет при помощи оптического концентратора, выполненного на базе прецизионного эллиптического зеркала, улавливать малейшие частицы оптического излучения, возникающие в результате диффузного отражения от инородных частиц. Это позволит обнаружить привнесенные дефекты нанометровых размеров.


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