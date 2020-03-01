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2020-03-01 20:08:31

В Глубокском районе открылись центры инженерно-технического образования

Компании ПВТ открыли центры инженерно-технического образования в Глубокском районое. Три центра инженерно-технического образования были открыты в деревне Озерцы, агрогородках Ломаши и Коробы-2 Глубокского района.

На базе новых центров школьники будут обучаться основам информатики, программирования и робототехники, готовить исследовательские и творческие проекты, проходить подготовку к соревнованиям по робототехнике, олимпиадам, конкурсам в среде программирования Scratch. Обучение начнется для школьников со второго класса, сообщает "Витебский Курьер" со ссылкой на пресс-службу ПВТ.

Проекты по созданию центров инженерно-технического образования реализованы при поддержке компаний-резидентов ПВТ: «Телесфор Софтваре», «Изибрэйн», «Виппи», «БИТНЭТ ГРУПП», «Тодес», «Интетикс-Бел», «АрасКорп».


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