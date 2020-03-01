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2020-03-01 16:02:03

BlitzTeam потерял право на название в ЕС. Wargaming готовит новые иски

Wargaming отсудил у студии BlitzTeam право на название на территории ЕС. Также компания собирается подать другие иски к Blitz Team и ее сотрудникам. Адвокат Денис Алейников, защищавший BlitzTeam, комментариев не дает. Адвокат говорит, что решение суда ещё не было получено, сообщает dev.by.

— На сегодняшний день вынесены постановления суда Никосии (Кипр) по иску компании Wargaming к OOO «БлицТим», - пишет Wargaming в пресс-релизе. — Ответчику запрещено неавторизованное использование слова «Blitz», в том числе наименования Blitzteam LLC, обозначений BlitzTeam, BlitzEngine, и иных сходных с ними наименований, обозначений и товарных знаков на территории стран Европейского союза в отношении видеоигр. Постановления суда вступили в силу. О судебном запрете будут уведомлены платформы Google Play и App Store, на которых размещены продукты ООО «БлицТим».

В декабре Wargaming подал иски на 1,7 миллиона долларов к своим бывшим сотрудникам, которые работают в ООО «БлицТим». Компания требует компенсировать до полумиллиона долларов с человека за использование опенсорс-движка.

Геймдев-студию BlitzTeam основали бывшие сотрудники Wargaming Кирилл Поляков и Виктор Клещенко полтора года назад. Оба стояли у истоков World of Tanks Blitz. BlitzTeam разрабатывает мобильный PVP-шутер Battle Prime. В основе игры — авторский движок Blitz Engine.

— Компания Wargaming столкнулась с нарушениями прав на интеллектуальную собственность и другими недобросовестными действиями со стороны ООО «БлицТим» и своих бывших сотрудников, принимавших участие в разработке World of Tanks Blitz, Подобные иски компания подает впервые за 20 лет своего существования. (…) Меры по защите предпринимаются в том числе чтобы предотвратить дальнейшее недобросовестное использования ООО «БлицТим» интеллектуальной собственности, деловой репутации компании Wargaming, а также ассоциации с продуктом World of Tanks Blitz, — заявили в Wargaming.

Адвокат Денис Алейников, который возглавил юридическую защиту BlitzTeam заявил, что они не получали решения суда. И готовы прокомментировать ситуацию, когда будут иметь возможность с этим решением ознакомиться.

Компания Wargaming также готовится подать в суды за пределами Беларуси другие судебные иски к OOO «БлицТим» и сотрудникам компании по фактам незаконного использования интеллектуальной собственности Wargaming и недобросовестных действий. В компании добавили, что до момента вынесения решений «не комментирует информацию о ходе процессов и все обстоятельства, послужившие основанием для исков».
 



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