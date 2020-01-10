2020-01-10 02:23:01
Все серьезно: SimilarWeb назвал предпочтения беларуских пользователей интернета
Последние недели года обычно наполнены не только предвкушением праздника, подарков, выходных и путешествий. Подведение итогов, отчеты, закрытие «горящих» рабочих вопросов и домашние хлопоты оставляют пользователям меньше времени для серфинга в интернете. BYBANNER.COM продолжает следить за предпочтениями белорусов.
Абсолютным лидером среди населения Беларуси является новостной сайт TUT.by - в течение месяца его посетили более 48 млн. раз. Согласно данным по трафика от SimilarWeb, особой популярностью в уходящем году пользовались разделы «финансы», «авто» и «спорт». В общей сложности за месяц они собрали 15 млн. просмотров.
В тройку лидеров также вошел новостной сайт Белновости и региональный Intex-press.by - 4,8 и 4,2 млн. просмотров соответственно. На этих площадках пользователи чаще всего черпали информацию об экономической и политической жизни страны и мира, развитии дипломатических отношений между Беларусью и ЕС, новых технологиях.
Людям всегда интересно, что ждет их в будущем - это утверждение особенно актуально на рубеже года. Большинство из нас заблаговременно планирует приобретение недвижимости, автомобиля, смену сферы деятельности, места жительства, формирование «подушки безопасности» в виде банковского депозита.
В этот период беларусы активно следили за банковскими тарифами, нововведениями в функционале банковских карт, кредитами, пошлиной на посылки, информацией о трудоустройстве своих соотечественников в Европе и новшествах в трудоустройстве/визовых процедурах в странах ЕС.
Интерес пользователей Беларуси к интернет-площадкам из жизни финансово-экономического сектора иллюстрирует и тот факт, что в ТОП-10 вошли сайты Myfin.by (4,1 млн.) и БЕЛТА (2,1 млн.) просмотров за месяц.
В целом, рейтинг популярных беларуских сайтов выглядит следующим образом:
№
Название сайта
Кол-во просмотров,
млн
1
TUT.by
48,3
2
belnovosti.by
4,8
3
intex-press.by
4,2
4
myfin.by
4,1
5
abw.by
3,9
6
minsknews.by
3,1
7
pressball.by
2,6
8
s13.ru
2,3
9
belta.by
2,1
10
relax.by
2
Примечательно, что из 10-ти перечисленных сайтов всего 3 интернет-площадки предоставляют пользователям отличную от новостного контента информацию: спортивный сайт pressball.by, блог города Гродно и портал relax.by, посвященный отдыху, услугам, развлечениям и покупкам.
Судя по данным трафика, времени на посещение развлекательных сайтов у жителей Беларуси было крайне мало.
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