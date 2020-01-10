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2020-01-10 02:23:01

Все серьезно: SimilarWeb назвал предпочтения беларуских пользователей интернета

Последние недели года обычно наполнены не только предвкушением праздника, подарков, выходных и путешествий. Подведение итогов, отчеты, закрытие «горящих» рабочих вопросов и домашние хлопоты оставляют пользователям меньше времени для серфинга в интернете. BYBANNER.COM продолжает следить за предпочтениями белорусов.

Абсолютным лидером среди населения Беларуси является новостной сайт TUT.by - в течение месяца его посетили более 48 млн. раз. Согласно данным по трафика от SimilarWeb, особой популярностью в уходящем году пользовались разделы «финансы», «авто» и «спорт». В общей сложности за месяц они собрали 15 млн. просмотров.

В тройку лидеров также вошел новостной сайт Белновости и региональный Intex-press.by - 4,8 и 4,2 млн. просмотров соответственно. На этих площадках пользователи чаще всего черпали информацию об экономической и политической жизни страны и мира, развитии дипломатических отношений между Беларусью и ЕС, новых технологиях.  

Людям всегда интересно, что ждет их в будущем - это утверждение особенно актуально на рубеже года. Большинство из нас заблаговременно планирует приобретение недвижимости, автомобиля, смену сферы деятельности, места жительства, формирование «подушки безопасности» в виде банковского депозита.

В этот период беларусы активно следили за  банковскими тарифами, нововведениями в функционале банковских карт, кредитами, пошлиной на посылки, информацией о трудоустройстве своих соотечественников в Европе и новшествах в трудоустройстве/визовых процедурах в странах ЕС.

Интерес пользователей Беларуси к интернет-площадкам из жизни финансово-экономического сектора иллюстрирует и тот факт, что в ТОП-10 вошли сайты Myfin.by (4,1 млн.) и БЕЛТА (2,1 млн.) просмотров за месяц.

В целом, рейтинг популярных беларуских сайтов выглядит следующим образом:

Название сайта

Кол-во просмотров,

млн

1

TUT.by

48,3

2

belnovosti.by

4,8

3

intex-press.by

4,2

4

myfin.by

4,1

5

abw.by

3,9

6

minsknews.by

3,1

7

pressball.by

2,6

8

s13.ru

2,3

9

belta.by

2,1

10

relax.by

2

Примечательно, что из 10-ти перечисленных сайтов всего 3 интернет-площадки предоставляют пользователям отличную от новостного контента информацию: спортивный сайт pressball.by, блог города Гродно и портал relax.by, посвященный отдыху, услугам, развлечениям и покупкам.

Судя по данным трафика, времени на посещение развлекательных сайтов у жителей Беларуси было крайне мало.



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