Все серьезно: SimilarWeb назвал предпочтения беларуских пользователей интернета

Последние недели года обычно наполнены не только предвкушением праздника, подарков, выходных и путешествий. Подведение итогов, отчеты, закрытие «горящих» рабочих вопросов и домашние хлопоты оставляют пользователям меньше времени для серфинга в интернете. BYBANNER.COM продолжает следить за предпочтениями белорусов.

Абсолютным лидером среди населения Беларуси является новостной сайт TUT.by - в течение месяца его посетили более 48 млн. раз. Согласно данным по трафика от SimilarWeb, особой популярностью в уходящем году пользовались разделы «финансы», «авто» и «спорт». В общей сложности за месяц они собрали 15 млн. просмотров.

В тройку лидеров также вошел новостной сайт Белновости и региональный Intex-press.by - 4,8 и 4,2 млн. просмотров соответственно. На этих площадках пользователи чаще всего черпали информацию об экономической и политической жизни страны и мира, развитии дипломатических отношений между Беларусью и ЕС, новых технологиях.

Людям всегда интересно, что ждет их в будущем - это утверждение особенно актуально на рубеже года. Большинство из нас заблаговременно планирует приобретение недвижимости, автомобиля, смену сферы деятельности, места жительства, формирование «подушки безопасности» в виде банковского депозита.

В этот период беларусы активно следили за банковскими тарифами, нововведениями в функционале банковских карт, кредитами, пошлиной на посылки, информацией о трудоустройстве своих соотечественников в Европе и новшествах в трудоустройстве/визовых процедурах в странах ЕС.

Интерес пользователей Беларуси к интернет-площадкам из жизни финансово-экономического сектора иллюстрирует и тот факт, что в ТОП-10 вошли сайты Myfin.by (4,1 млн.) и БЕЛТА (2,1 млн.) просмотров за месяц.

В целом, рейтинг популярных беларуских сайтов выглядит следующим образом:



№ Название сайта Кол-во просмотров, млн 1 TUT.by 48,3 2 belnovosti.by 4,8 3 intex-press.by 4,2 4 myfin.by 4,1 5 abw.by 3,9 6 minsknews.by 3,1 7 pressball.by 2,6 8 s13.ru 2,3 9 belta.by 2,1 10 relax.by 2

Примечательно, что из 10-ти перечисленных сайтов всего 3 интернет-площадки предоставляют пользователям отличную от новостного контента информацию: спортивный сайт pressball.by, блог города Гродно и портал relax.by, посвященный отдыху, услугам, развлечениям и покупкам.

Судя по данным трафика, времени на посещение развлекательных сайтов у жителей Беларуси было крайне мало.

