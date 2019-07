Компания с белорусскими корнями PandaDoc привлекла ещё $10 млн инвестиций Компания PandaDoc, созданная белорусами Сергеем Борисюком и Микитой Микадо, привлекла новые инвестиции на общую сумму 10 миллионов долларов США. Сервис PandaDoc привлёк дополнительные $10 млн от EBRD, Rembrandt, Microsoft, Altos and Silicon Valley Bank. Это не новый раунд, а расширение раунда B c участием инвесторов, которые уже финансировали проект. - В начале 2019 года стартап вышел на безубыточность. Однако команда PandaDoc планирует агрессивно увеличить темпы роста и найм сотрудников в Беларуси, США и на Филиппинах, - рассказал СЕО компании Микита Микадо. С учётом новых инвестиций, компания PandaDoc в общей сложности привлекла уже около $30 млн. инвестиций. В июле 2015 года был закрыт раунд инвестиций на $5 млн., лид-инвестором раунда стал фонд Altos Ventures. В мае 2017 года команда получила $15 млн от фонда Rembrandt Ventures Partners. Впервые стартап PandaDoc (Quote Roller) получил признание 18-19 июня 2011 г. на мероприятии Minsk Startup Weekend, организатором которого является центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». Как отметил директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловский, на Minsk Startup Weekend проект PandaDoc (Quote Roller) стал лучшим в номинации «Самый коммерчески перспективный проект». - Эксперты прочили стартапу PandaDoc большое будущее, - отметил Алексей Шабловский. - И вскоре Микита Микадо участвовал в Startup Week 2011 в Вене, где вошел в десятку лучших, а через некоторое время проект занял 2 место на IDCEE 2011. По словам Алексея Шабловского, в 2013 году стартап получил $655 тыс на развитие и экспансию на рынок США. Инвесторами в этом раунде стали Kima Ventures, Altair Capital, Фабриц Гринд, Игорь Маханек, Олег Чельцов и Эрик Данн. Микита Микадо активно поддерживает белорусские стартапы, а также выступает экспертом и спикером различных мероприятий.



комментариев (0) отправить



Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий Имя Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков