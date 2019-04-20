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2019-04-20 23:45:57

Генеральный директор компании "АДАНИ" Владимир Линев дал интервью каналу "СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ"

IMG_3233Генеральный директор белорусской научно-технологической компании "Адани" Владимир Линев дал интервью каналу "СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ".

Бизнесмен-инноватор рассказал о мировых трендах в области разработки сложных медицинских приборов и об истории создания компании "Адани".

Компания ADANI, основанная в 1991 году профессором Владимиром Линевым, является инновационным, высокотехнологичным предприятием мирового уровня в области обеспечения безопасности, здравоохранения и научного приборостроения. Знания и интуиция ученого, профессора в области ядерной физики, изобретателя, автора 135 патентов, позволили Владимиру Линеву критически переосмыслить почти фантастическую кибернетическую бизнес-модель А. Бирса, сконструировать и предъявить миру саморазвивающуюся «умную инновационную машину» - организацию эпохи цифрового мира: технологически умную, быструю, гибкую, искусную, инновационную, как люди.

YouTube-канал "Стартап Технологии" был создан центром "Стартап Технологии". Канал рассказывает о стартапах и ИТ-предпринимательства.

Среди гостей канала:

  1. Александр Румянцев, венчурный инвестор №1 в России;
  2. Константин Макаров, основатель SendPulse;
  3. Максим Осипов и Алексей Граков, совладельцы компании VironIT, резидента ПВТ,
  4. Тимофей Липский, CEO стартапа RocketBody;
  5. Владислав Федотов, управляющий партнер инвестиционной компании QBF Ventures и экс-советник гендиректора РВК (Российской венчурной компании);
  6. Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда и член инвестиционного комитета венчурного фонда RBF Ventures;
  7. Вадим Девятовский, белорусскийспортивный функционер, политик и общественный деятель, серебряный призер Олимпийских игр по метанию молота;;
  8. Александр Терещенко, белорусскийтелеведущий, радиоведущий, экс-нейрохиругр;
  9. Андрей Онистрат, спортсмен и блоггер, экс-владелец и управляющий банком в Украине;
  10. Алексей Гречанинов, ИТ-предприниматель.

 

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