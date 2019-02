Uber выпустил отдельное приложение для Беларуси — Uber BY В Беларуси запустилось новое приложение Uber BY, разработанное с учётом пожеланий пользователей и особенностей рынка. С сегодняшнего дня его можно скачать в App Store и Google Play. Все новые функции, тарифы и предложения сервиса Uber будут доступны в Uber BY, а приложением Uber со временем можно будет воспользоваться только за границей. В честь выпуска нового приложения пользователи могут получить персональные скидки до 40%. Для этого при заказе поездки в Uber BY нужно указать конечную точку маршрута и выбрать оплату картой. Скидки действуют с 17 до 31 января. Они не повлияют на заработок водителей - сервис компенсирует полную стоимость поездки за свой счёт. Новое приложение использует векторные карты вместо растровых, поэтому оно лучше работает в условиях медленного мобильного интернета, а также занимает на устройстве в три раза меньше места. В нём появились функции, которых нет в предыдущей версии. Теперь можно написать комментарий к заказу; добавить промежуточные адреса, если по дороге нужно куда-то заехать; оставить водителю чаевые, которые спишутся прямо с карты, посмотреть историю поездок. Кроме того, Uber BY умеет рекомендовать альтернативные точки посадки, до которых можно за пару минут дойти пешком, чтобы уехать быстрее и дешевле. Переход на Uber BY будет лёгким и прозрачным. При регистрации достаточно ввести номер телефона, который был привязан к Uber, и в новое приложение Uber BY автоматически добавятся история поездок, любимые адреса, привязанные платёжные карты и электронная почта для отчётов о заказах. Uber BY теперь работает в 11 новых городах. Кроме Минска сервисом можно пользоваться в Барановичах, Бобруйске, Борисове, Бресте, Витебске, Гомеле, Гродно, Жодино, Лиде, Могилёве и Речице.



