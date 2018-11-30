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2018-11-30 19:22:40

OnWheels – победитель конкурса социальных стартапов SAP UP

Компания SAP подвела итоги международного конкурса социальных стартапов SAP UP. Победитель в Беларуси, OnWheels, получил грант в размере 10 000 белорусских рублей. Представители проектов ETHNO.by и Visper, занявших 1 и 2 места, отправятся в Европу, чтобы пройти образовательные курсы по социальному предпринимательству, познакомиться с международными практиками и по результатам поездки улучшить свои проекты.

Гран-при конкурса получил стартап OnWheels. Как отмечают основатели, Евгений Шевко и Денис Василевич, главная цель – создать самостоятельное и успешное предприятие по производству индивидуальных средств технической реабилитации для физически ослабленных лиц, включая людей с инвалидностью. 

 

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 «Мы хотим, чтобы в производстве адаптивных средств для реабилитации также участвовали люди, которые сами ими пользуются. Это не только дополнительные рабочие места, но и возможность социализации, интеграции и общения», – рассказали победители.

Два социальных проекта-призера смогут поехать в Европу, пройти обучение и получить консультации от экспертов в сфере социального предпринимательства. В числе этих проектов – создатели портала о традиционной культуре Беларуси ETHNO.by и видео-мессенджера для людей с нарушениями слуха Visper.

В Беларуси заявки на участие в конкурсе подали более 200 социальных предпринимателей из 50 городов. В финал прошли 10 проектов. По статистике, большинство социальных предпринимателей республики – женщины (58,3%), более половины участников назвали деятельность в стартапе основной работой. Лидерами по числу заявок стали темы обеспечения равных возможностей, развития территорий, здорового образа жизни и спорта.

«В Беларуси мы проводим конкурс во второй раз, и он уже стал эффективной площадкой для старта и развития передовых проектов в области социального предпринимательства. Мы продолжаем сотрудничать с финалистами прошлого года и следим за их успехами. Уверен, что представленные сегодня проекты также помогут повысить качество жизни многих людей», – отметил Илья Шулипин, управляющий директор SAP в Республике Беларусь.

SAP UP учрежден компанией SAP CIS в 2015 году. Основная цель конкурса — создание среды для экспертной и финансовой поддержки социальных стартапов бизнес-сообществом. В рамках Конкурса SAP поддерживает лучшие практики социального предпринимательства в Беларуси, России, Казахстане, а с 2018 года и в Армении. Привлекая к участию в конкурсе представителей коммерческого сектора, госуправления, образования и общественных структур, SAP помогает сформировать сообщество, содействующее продвижению и развитию социального предпринимательства как отдельного сегмента экономики страны.

SAP UP также выражает благодарность информационным партнерам конкурса: dev.by, радио "Беларусь", Белорусской деловой газете, Белорусскому телеграфному агентству - БелТА, Bybanner.com, Межгосударственной телерадиокомпании «Мир» в Республике Беларусь, Информационному агентству «ЭКОПРЕСС».


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