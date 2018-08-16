Владислав Федотов: «Белорусский венчурный рынок более либеральный, чем российский»

Белорусский венчурный рынок более либеральный, чем российский. Такое мнение высказал в интервью каналу «Стартап технологии» Владислав Федотов, управляющий партнер инвестиционной группы QBF Venture.

До недавнего времени Владислав являлся советником генерального директора АО «Российская венчурная компания», благодаря чему как никто другой знаком с «кухней» современного венчурного рынка как России и Беларуси, так и с основными тенденциями мирового рынка венчурных инвестиций.

В интервью Владислав Федотов обстоятельно описал тенденции, которые наблюдаются на венчурном рынке России и Беларуси. Он раскрыл некоторые особенности рынка, механизмы финансирования стартапов, а также правового регулирования инновационной деятельности. Сравнивая российскую и англо-саксонскую системы правового регулирования стартапов, эксперт отметил, что стартапы еще «не распробовали» обновленную российскую систему правового регулирования, в то время как российские корпорации уже в полной мере пользуются всеми ее преимуществами.

Владислав Федотов дал совет как стартапам получить инвестиции от корпораций и почему не стоит бояться от них предложений.

Эксперт отметил, что белорусский венчурный рынок более открытый, чем российский. При этом он назвал причины, по которым белорусскому рынку не хватает динамики. В частности, он указал на малое количество hardware-стартапов. По его мнению, есть рыночные ниши, где наблюдается избыток стартапов. По словам Владислава Федотова, стартапам не стоит гнаться за модными трендами, а думать о послезавтрашнем дне.

Справка о QBF Venture:

QBF - частная инвестиционная группа, с 2008 года работающая в различных сегментах международного финансового рынка. Ключевым направлением деятельности компании является управление активами и инвестиционно-банковские услуги.

Справка о канале «Стартап технологии»:

Бизнес-канал о стартапах и инвестицих. Гости канала - известные инвесторы, стартаперы, представители венчурного рынка, эксперты, предприниматели.

Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями, чтобы не пропустить новости мира IT-технологий и бизнеса.