III конференция «СТАРТАП ГОДА» 16 декабря 2017 года в Минске, в отеле «Виктория» пройдет итоговое стартап-событие уходящего года --конференция «СТАРТАП ГОДА 2017». Мероприятие соберет более 500 представителей стартап-индустрии из стран Европы, Северной Америки, Ближнего Востока и Азии. В выставочной зоне будут экспонироваться инновационные продукты, решения и услуги. Таким образом, «СТАРТАП ГОДА» станет самым крупным и самым представительным стартап-мероприятием в Беларуси. Звание «Стартап года» является признанием со стороны сообщества инвесторов и профессионалов венчурной индустрии, как в Беларуси, так и за рубежом. Стартапы, становящиеся призерами конкурса «Стартап года», становятся объектами внимания инвесторов и довольно быстро поднимают инвестиции. Главными целями мероприятия являются анализ трендов стартап-рынка и венчурной индустрии, определение перспективных стартапов. Мероприятие уже не первый год дает возможность стартапам проявить себя. Лучшие стартапы получают возможность доработать свой продукт и вывести его на мировой рынок под руководством ведущих специалистов в стартап-индустрии. Победители битвы стартапов в настоящее время являются динамично развивающимися бизнесами. Например, победитель битвы стартапов, которая проходила в рамках Minsk Fintech Conferense мобильное приложение по учету личных финансов PingFin – в настоящее время уже довольно успешный бизнес. Призер «Стартап года 2016» мобильное приложение по организации маршрута путешествий по странам мира eightydays.me – тоже довольно успешный бизнес, имеющий рынки сбыта как в Беларуси, так и за рубежом. Организатором мероприятия «СТАРТАП ГОДА 2017» выступает центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап-технологии». Платиновым партнером конференции выступил крупнейший частный телеком-оператор velcom. Золотым партнером стало ОАО «Белагропромбанк». Серебряным партнером стала компания SKY INCOM. Официальным партнером выступила компания Business Process Technologies. Компания SAP выступила партнером трека IoT. Startup Lithuania и Фонд Contarian Ventures выступили партнерами трека Energy. Генеральным партнером трека EdTech стала платформа электронных сервисов для образования Знай•бай. Поддержали мероприятие Starta Accelerator (Нью-Йорк), Российская венчурная компания (РВК), Министерство экономики, ПВТ, Минский городской исполнительный комитет и ассоциация «Белбренд». Образовательными партнерами выступили Moscow Business School и Московский технологический институт. Как отметил заместитель генерального директора компании velcom по услугам для бизнеса и облачным сервисам Денис Филазафович, участие компании в конференции обусловлено стратегическим интересом компании к развитию стартап-инфраструктуры, инновационным решениям, молодым и перспективным стартап-командам. На сегодняшний день velcom является не только крупнейшим частным телеком-оператором, но и поставщиком облачных сервисов и услуг. В сентябре этого года компания открыла собственный дата-центр – новейший высокотехнологичный комплекс, предоставляющий доступ к облачным услугам в режиме 24*7. Новый дата-центр прошел независимую сертификацию от специалистов Uptime Institute (UI) и получил сертификат Tier III в категориях Design и Facility по международному стандарту оценки надежности. Дата-центр расположен на площади в 35 тыс. кв.м и позволяет разместить 800 серверных стоек, что делает его самым большим и мощным в Беларуси. Развитие услуг дата-центра является одним из важнейших стратегических направлений для компании velcom: уже сегодня ЦОД позволяет двигаться к цифровой экономике, информатизации общества и повышению позиций Беларуси в мировом ИКТ-рейтинге. Партнерство Белагропромбанка с организатором ключевых стартап-мероприятий в Беларуси – центром поддержки предпринимательства «Стартап технологии» – ведет свою историю с октября 2015 года, когда в центральном офисе банка состоялся конкурс бизнес-проектов Invest Weekend, – сообщили в пресс-службе ОАО «Белагропромбанк». – Затем дважды подряд банк выступил партнером финала конкурса «Стартап года». За это время многие участники прошедших мероприятий продолжают успешно развиваться и создавать новые проекты. Подобные мероприятия становятся хорошей стартовой площадкой для многих талантливых предпринимателей. И нам приятно осознавать, что мы, как банк, принимаем в этом самое непосредственное участие. Поддержка молодых предпринимателей является одним из важнейших приоритетов стратегии развития Белагропромбанка. По словам директора центра поддержки предпринимательства «Стартап теххнологии» Алексея Шабловского, участников конференции «СТАРТАП ГОДА» ожидают панельные дискуссии и мастер-классы с участием представителей венчурных фондов и акселераторов, бизнес-ангелов и других участников венчурного рынка. В рамках мероприятия состоится международная битва стартапов в треках FinTech&Blockchain, Health&MedTech, Energy, EdTech, Smart Retail&Е-Commerce, Аrtificial intelligence, IoT, Industry&services и др. Среди экспертов и инвесторов: 1. Денис Филазафович, заместитель генерального директора по услугам для бизнеса и облачным сервисам velcom; 2. Николай Мельников, начальник отдела маркетинга и продаж услуг для бизнеса и облачных сервисов velcom; 3. Елена Соколова, руководитель проектов по развитию бизнеса velcom 4. Михаил Тимонин, начальник отдела отраслевых ИТ решений и интернета вещей velcom; 5. Павел Гончар, генеральный директор ОАО «Гомельский областной техноторговый центр «Гарант»; 6. Вал Джердес, партнер Innov8 Global Ventures; 7. Владислав Федотов, главный операционный директор дочерних фондов РВК, советник Генерального директора АО «РВК»; 8. Сергей Васильев, управляющий партнер посевного венчурного фонда Starta Capital; 9. Йонатан Брендер, управляющий генеральный партнер Фонда Atooro, одной из ведущих Израильских венчурных компаний; 10. Юрий Селиверстов, учредитель компаний SKY INCOM, SibCapital, Aericom; 11. Эдгар Давтян, CEO в IT Bounty, управляющий партнер и технический директор в компании Media5; 12. Кирилл Домнич, менеджер отдела бизнес-консультирования минского офиса компании EY (ООО «Эрнст энд Янг»); 13. Юлия Вильховая, руководитель направления в компании Business Process Technologies; 14. Павел Янкелевич, менеджер по работе с партнерами SAP; 15. Дмитрий Бурак, основатель и владелец группы компаний EVERIS; 16. Игорь Мамоненко, генеральный директор ЗАО «Белхард Групп»; 17. Эльман Кязимов, основатель SBS Platform, венчурный инвестор; 18. Виктория Байран, начальник Управления малого и среднего бизнеса ОАО «Белагропромбанк»; 19. Марат Мухарьямов, руководитель временной управляющей компании Международного ИТ-кластера Нижнего Новгорода; 20. Евгения Коновалова, CEO&founder компании Science guide, CEO&co-founder AI Hub Russia; 21. Александр Тепляков, бренд-директор платформы электронных сервисов для современного образования Знай·бай; 22. Дарюс Жакайтис, учредитель инвестиционного фонда Contrarian Ventures; 23. Роберта Рудокене, руководитель Startup Lithuania; 24. Наталья Лиходедова, руководитель проектов Startup Visa Lithuania; 25. Вилия Вешунайте, адвокат и партнер Triniti; 26. Вадим Федчин, инвестор, партнер United Business Angels; 27. Дмитрий Калинин, директор Белорусского инновационного фонда, член инвестиционного комитета венчурного фонда "Российско-белорусский фонд венчурных инвестиций"; 28. Юлия Кавецкая, начальник отдела организации финансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Банка развития Республики Беларусь; 29. Алексей Шабловский, директор центра поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии»; 30. Александр Терещенко, нейрохирург и телеведущий; 31. Олег Тихонов, основатель сервиса Eightydays.me, победитель конкурса «Стартап года 2016»; 32. Валерий Остринский, бизнес-ангел, предприниматель; 33. Павел Гордон, сo-fаounder, partner в стартап-акселераторе Insight; 34. Кирилл Волошин, соучредитель TUT.BY, Hoster.by и др.; 35. Андрей Филон, старший инвестиционный менеджер «Зубр Капитал», член Совета Директоров «21век»; 36. Андрей Плешкун, заместитель начальника управления финансовой стабильности Национального банка; 37. Дмитрий Литвинов, руководитель центра экспертизы по Аналитическим и Платформенным решениям SAP; 38. Александр Чуприс, вице-президент, Генеральный менеджер «Энцевира»; 39. Дмитрий Матвеев, партнер юридической фирмы «Алейников и Партнеры», ментор 2017 года; 40. Игорь Соколов, председатель Совета IPR Belarus, главный редактор еженедельника «Аргументы и Факты» в Беларуси; 41. Андрей Юранов, член Инвестиционного комитета Российско-Белорусского фонда венчурных инвестиций; 42. Александр Патутин, координатор IoT Belarus Community; 43. Глеб Рубанов, независимый консультант по развитию стартапов ранней стадии; 44. Алексей Гречанинов, сооснователь и генеральный директор компании Beets BLU; 45. Иван Горшунов, эксперт по мобильным продуктам ex-Google и сооснователь .etc.; 46. Тимофей Липский, фитнес-евангелист, сооснователь стартапа RocketBody; 47. Владислав Грамович, CMO at StackLevel; 48. Валентина Дынич, руководитель Департамента образовательных проектов Ассоциации «БелБренд» и другие. Что ждет призеров конкурса сатртапов «СТАРТАП ГОДА»?





Организаторы и партнеры мероприятия приготовили ряд интересных и, главное, полезных призов. velcom предоставит победителям каждой номинации ваучеры на использование вычислительных ресурсов и дискового пространства для реализации IT-задач любой сложности на мощностях дата-центра velcom. Лучший проект на выбор компании SKY INCOM получит денежный приз в эквиваленте 1000$. Нью-Йоркский акселератор Starta учредил собственный приз для победителя конкурса стартапов, конференции «СТАРТАП ГОДА 2017». Победитель конкурса получит возможность участия в ближайшем зимнем наборе на трехмесячную акселерационную программу вне конкурса, а также билет до Нью-Йорка и обратно. Стартапу, занявшему второе место предлагается пакет «Virtual Desk» – это бесплатное резидентство в коворкинге Sputnik Space в течении года с правом работать в офисе 1 неделю в месяц и юридический адрес в Нью-Йорке. Компания SAP выберет из числа проектов-участников лучший стартап и предоставит победителю бесплатный доступ к продуктивному аккаунту на SCP сроком на год и приглашение на SAP Forum Moscow. Партнеры трека Energy Startup Lithuania и инвестиционный фонд Contari Ventures выберут из числа проектов-участников трека лучший стартап и предоставят победителю участие в большой недельной программе Fast Track Accelerator Program на базе Contarian Ventures, Vilnius Tech Park и Startup Lithuania. Лучший проект на выбор «Российской венчурной компании» получит сертификат на персональное сопровождение проекта до и после подачи заявки в трек «Двойные технологии» акселератора GenerationS. Компания DАROO предоставит для победителей сертификаты на джип-тур, полет на мотодельтаплане, услуги массажа и другое. Кроме того, для призеров приготовила ряд подарков компания SVEN: игровые комплекты, акустические системы, флагманские гарнитуры и др. Интернет-магазин Literatura.by для призеров приготовил книги о стартапах. Приглашаем к участию в главном стартап-событии уходящего года «СТАРТАП ГОДА 2017». Информация Information



1. Термин используется и как синоним знаний, и как синоним данных. «Информировать» -значит сообщать что-то новое. Сообщение будет информацией, если оно меняет сложившуюся у потребителя картину мира.



2. Сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, независимо от формы их представления. об условиях участия размещена на официальном сайте конференции: http://startupbelarus.by. Как мероприятие «СТАРТАП ГОДА» проходило в 2016 году: http://bit.ly/2gBIyEt

Об организаторе «Стартап технологии» – первый центр поддержки предпринимательства, системно работающий над развитием стартап-движения в Беларуси. Компания проводит ключевые стартап-конференции Minsk FinTech Conference, «Стартап года» и Startup Weekend, бизнес-форумы Invest Weekend, тематические митапы и менторские сессии, мастер-классы и воркшопы известных предпринимателей, а также международные битвы стартапов.



комментариев (0) отправить





SELECTORNEWS Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий Имя Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков