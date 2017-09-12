Ко дню программиста в Viber появился первый белорусский стикерпак для айтишников

Ко Дню всех программистов в популярном мессенджере Viber появился «IT-пак». Это 28 стикеров, главными героями которых стали айтишники – забавный молодой человек и милая девушка, встретить которых можно в каждой IT-команде. Стикерпак стал подарком от компании Itransition к профессиональному празднику всем, кто связал свою жизнь с информационными технологиями.

«IT-пак» стал первым набором айтишных стикеров в Беларуси. Его особенностью стало использование профессионального сленга работников сферы IT.

«Мы воодушевились нашими ребятами, которые просто «горят» работой, и хотели сделать им приятно, поздравив таким образом с Днем программиста. С помощью стикерпака хотелось упростить процесс рабочей и неформальной коммуникации всех, кто работает в IT. В «IT-паке» использованы айтишные термины, поэтому не удивительно, что он получился локальным, для тех, кто «в теме». Мы будем рады, если благодаря стикерпаку знакомые программистов и все интересующиеся смогут узнать профессиональный сленг айтишников» – комментирует Елена Гаманько, заместитель генерального директора по коммуникации компании Itransition.

«IT-пак» иллюстрирует рабочие будни и отдых программистов, системных администраторов, проектных менеджеров, разработчиков – всех, кто связан с индустрией. Они работают в обычной IT-компании, ходят на митинги и корпоративы, пишут код и пьют кофе.

Бесплатный «IT-пак» уже доступен для скачивания. Разработчики надеются, что он станет не только интерактивным развлекательным элементом, но и поможет всем IT-специалистам быстро обмениваться простыми сообщениями в формате стикеров.