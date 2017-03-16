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2017-03-16 15:43:09

Неделя Байнета: только раз в году, только весной

На календаре март, а значит совсем немного времени осталось до самого ожидаемого события весны для белорусского бизнеса. Международная конференция по продажам и интернет-маркетингу «Неделя Байнета»  пройдет 4-7 апреля в Президент-отеле в Минске.

Еще не зарегистрировались? Торопитесь! Количество билетов уменьшается с каждым днем!

Программа конференции

В этом году основная программа Недели Байнета включает 4 полноценных дня маркетингового беспредела:

  • 4 апреля: Маркетинг продаж
  • 5 апреля: Digital marketing 1
  • 6 апреля: Digital marketing 2
  • 7 апреля: Поисковый маркетинг

На этот раз организаторы решили отдать сразу два дня диджитал-маркетингу: первый из них будет посвящен инструментам продвижения в интернете, второй — SMM и веб-аналитике.

Отличным дополнением дня продаж станет стендап-семинар Ии Имшинецкой  «Системный подход к продвижению: увеличение эффективности, при снижении затрат», который состоится 5 апреля!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Спикеры Недели Байнета

В этом году организаторы ожидают более 2000 гостей, доклады готовят более 40 спикеров из России, Швейцарии, Украины и Беларуси. Причем, многие из них — представители крупных рекламных агентств и международных digital-корпораций, которые задают правила игры в интернет-маркетинге. Не обойдется на конференции и без таких гигантов, как Google, Яндекс, ВКонтакте, MyTarget и т.д.

Звездный состав спикеров из России и Швейцарии на одной сцене! Это то, чего бизнес ждет весь год. Не упустите шанс научиться у тех, кто задает тренды.

Все спикеры готовят выступления с учетом реалий белорусского бизнеса. Никаких рекламных докладов и «воды — вы услышите только реальные кейсы, успешные и не очень. А значит, сможете на основании чужих ошибок составить для себя план, как не допустить провала в своем деле. 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что вы узнаете на конференции 

  • Руководитель компании и владелец бизнеса. Как эффективно и с минимальными затратами решить задачи продвижения своего бизнеса.
  • Маркетолог и специалист по рекламе. Какие каналы смогут принести прибыль в 2017 году, а какие стоит вовсе исключить из бюджета на продвижение.
  • Менеджер по продажам. Как активно продавать в современных реалиях и отрабатывать возражения на 146%.
  • SEO-специалист. Какие нововведения от поисковых систем ждут нас в 2017 году, и как с этим жить.

Как сэкономить на билетах 

  • Приобрести абонемент на все 4 дня конференции — в этом случае вы сэкономите 85 рублей. Собирайте команду из коллег и друзей — абонемент действует на предъявителя.
  • Быть клиентом компании Webcom Media или выпускником Академии Webcom.
  • Быть участником предыдущих конференций «Неделя Байнета».
  • Следить за email-рассылками, чтобы не пропустить скидку от партнеров конференции.
  • Следить за рекламными активностями в группе Недели Байнета в Facebook — вы сможете выиграть скидку на билет или получить его бесплатно. 
 

 

 

 

 

 Организатор конференции — Группа компаний Webcom Media.

 

Компания признана агентством поискового маркетинга №1 в Беларуси по итогам конкурса «Выбор года» 2013-2016 гг и агентством Контекстной рекламы №1 по результатам исследования «Рейтинга Байнета».

 

 

Зарегистрироваться на конференцию можно уже сегодня на сайте bynetweek.by. Советуем не тянуть с регистрацией – билеты разлетаются как горячие пирожки!

Не тяните с принятием решения — регистрируйтесь прямо сейчас!

До встречи на Неделе Байнета-2017!

 




 

 

 

 

 


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