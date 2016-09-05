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2016-09-05 21:41:21

Стартовал прием заявок к отборочному этапу конкурса «Internet #startuptime»

Компания «Стартап технологии» объявляет о начале приема заявок к отборочному этапу конкурса «Internet #startuptime», который пройдет 15 октября в Минске. Организатором конкурса выступит центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» при поддержке открытого пространства и коворкинга «Кто такой Джон Голт?». Жюри определит 3 лучших стартапа, которые представят Беларусь на Континентальной Битве Стартапов, 300 K 30 октября в Москве.

В ходе конкурсного отбора будут рассматриваться проекты, которые имеют коммерческий потенциал и инвестиционную привлекательность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К участию приглашаются проекты в сфере ИТ и интернета. Презентации для участия в отборе принимаются в формате ppt и pdf на английском языке пример можно посмотреть здесь.

Формат презентаций: на одно выступление будет отведено 6 минут - три минуты на презентацию проекта и столько же на вопросы от экспертов.

Если ваш проект не пройдет предварительный отбор, то вы сможете присутствовать на мероприятии, как зритель. Участие в конкурсе для авторов бесплатное. Регистрация обязательна. Крайний срок регистрации для авторов - 8 октября.

РЕГИСТРАЦИЯ

Заявки от авторов принимаются на e-mail: registration@startupweekend.by

По вопросам сотрудничества пишите: info@startupweekend.by.


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