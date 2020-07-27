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2020-07-27 13:59:59

Майкл Элкинд: игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов

Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не менее 600 млн долларов США чистого дохода.

При этом за восемь с лишним лет удалось выпустить и продать более 12,5 млн копий. Почти половина продаж произошли в первый год после презентации игры, уточняет Элкинд. Игра буквально ворвалась на рынок геймерского контента, однако затем пользователи также активно ею интересовались.

Успеху сопутствовали и модернизации, которые производитель делал вовремя. Так, изначально продукт был предназначен для запуска на PS3, а через четыре года игру переделали под PS4.


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