Майкл Элкинд: игра Batman: Arkham City принесла разработчику 600 млн долларов

Экс-менеджер по маркетингу компании Warner Bros. Entertainment Майкл Элкинд сообщил, что представленная в 2011 году и выпущенная на рынок в 2012 году игра Batman: Arkham City принесла не менее 600 млн долларов США чистого дохода.





При этом за восемь с лишним лет удалось выпустить и продать более 12,5 млн копий. Почти половина продаж произошли в первый год после презентации игры, уточняет Элкинд. Игра буквально ворвалась на рынок геймерского контента, однако затем пользователи также активно ею интересовались.





Успеху сопутствовали и модернизации, которые производитель делал вовремя. Так, изначально продукт был предназначен для запуска на PS3, а через четыре года игру переделали под PS4.