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2020-07-26 16:43:50

Компания Sony пообещала выпустить PlayStation 5 с отделкой из чистого золота

Количество чистого золота в новой игровой приставке составит 24 карата, сообщает производитель. В рекламных целях и для самых важных клиентов Sony выпустить ограниченную партию по-настоящему золотых PlayStation5.

Разумеется, речь идет о золотом оформлении корпуса, которое существенно увеличит стоимость таких консолей. Судя по всему, купить элитные приставки можно будет только по предварительному заказу. Однако компания пока не огласила правила продажи эксклюзивных изделий.

Обычным геймерам также представят PlayStation 5 с разноцветными корпусами. Один из вариантов – покраска, создающая впечатление, что устройство изготовлено из платины. Ранее СМИ сообщали о том, что Sony ограничивает количество продаж новых приставок до одной штуки в одни руки.


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