Дополнительные меры безопасности в казино и отелях Макао

Согласно рейтингу безопасности в Макао очень низкий уровень угрозы теракта, нападения группы террористов или террориста-одиночки. Большинство жителей Макао уравновешенные, доброжелательные, вежливые и законопослушные граждане. Они стараются поддерживать чистоту и порядок, в общественных местах строгий запрет на курение, за нарушение которого предусмотрены крупные штрафы. Преступления, которые все же иногда случаются, связаны с незаконным кредитованием, вымогательством, похищением лиц или ограничением свободы. Как свидетельствует статистика и преступники, и их жертвы, как правило, являются приезжими.



Несмотря на спокойную криминогенную ситуацию, после инцидента в Лас-Вегасе власти Макао совместно с шестью зарегистрированными фирмами-операторами игорного бизнеса, а также судебной полицией обсудили ряд дополнительных мер, призванных сделать казино более безопасным местом. А пока можно Dieses Casino wartet auf dich online casino bonuskratzen. Макао - мировая столица игорного бизнеса. На его территории расположено свыше 30 казино. В каждом из них сотни игровых столов, тысячи автоматов, десятки ресторанов, баров, магазинов. Крупнейшее в мире казино «The Venetian» - 40-этажный небоскреб, в котором расположены отель, спортивно-развлекательный комплекс на 15 тысяч мест, около тысячи игровых столов и более 4 тысяч автоматов. Ежедневное скопление больших масс людей, как еще раз показал печальный опыт Лас-Вегаса, требует позаботиться не только об их комфорте, но и о безопасности.



Владельцы казино с Dieses Jahr, Abenteuerspiele wie book of ra согласились оборудовать все входы металлодетекторами, чтобы исключить возможность проноса оружия в помещение. Сотрудников казино и отелей на специальных занятиях будут обучать методам выявления подозрительных, потенциально опасных лиц. Планируется также провести учения в виде ложных атак, чтобы обучить персонал и сотрудников служб безопасности правильному поведению в экстремальных ситуациях. Глава судебной полиции Макао Чау Вай Куонг призвал всех проявлять бдительность.



Напомним, что в ночь на 2 октября 2017 года в Лас-Вегасе произошло самое массовое в истории США убийство с использованием огнестрельного оружия - 64-летний пенсионер Стивен Пэддок расстрелял из автоматического оружия зрителей музыкального фестиваля, который проходил на открытой площадке под окнами его гостиницы. Жертвами стали 59 человек. Известно также, что после этой трагедии цены на акции и доходы владельцев казино и отелей Лас-Вегаса значительно сократились.