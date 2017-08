Расширение программы Fueled by NetApp – драйвера роста для поставщиков облачных и хостинговых услуг Компания NetApp сегодня объявила о расширении своей программы Fueled by NetApp, выступающей драйвером роста для поставщиков услуг. Ее цель – помочь заказчикам осуществить быстрый и эффективный переход на цифровые технологии. В рамках расширенной программы поставщикам услуг будет оказываться дополнительная консультационная и бизнес-поддержка, также сервис-провайдеры получат новые гарантии эффективности и дополнительные возможности для обучения. В рамках глобальной программы Fueled by NetApp сервис-провайдерам будут предоставляться решения для выхода на рынок с масштабированием, гарантированной производительностью, автоматизированным управлением, обеспечением сохранности данных и повышением эффективности на глобальном уровне. Вдобавок к этому NetApp теперь предложит своим партнерам следующие бонусы: Расширенные дополнительные консультационные услуги по управлению продуктами, охватывающие весь портфель решений NetApp® и предоставляемые опытными экспертами отрасли

Программу NetApp Cloud Incubator Program, обеспечивающую стартапам в области облачных и хостинговых услуг легкий доступ к ресурсам хранения данных и позволяющую сосредоточиться на разработке и реализации решений, а не на огромных расходах, которые влечет за собой наращивание инфраструктуры

Tехнологические тренинги в режиме реального времени под руководством профессиональных инструкторов и ведущую в отрасли систему поддержки сертификации маркетинга и управления продуктами, предоставляемую только NetApp

Гарантии эффективности на платформе для хранения данных SolidFire®, позволяющие выработать более предсказуемую модель калькуляции затрат «Технологии для предприятий стремительно переходят на модели на основе потребления и гибридного облака, создавая уникальные возможности роста для сервис-провайдеров, — отметил Бретт Роско, вице-президент NetApp по маркетингу продуктов, решений и услуг. — Наша программа Fueled by NetApp, призванная стимулировать рост бизнеса поставщиков услуг при снижении риска, облегчает цифровую трансформацию благодаря индивидуальному подходу и консультированию участников по конкретным путям вывода своего предложения на рынок».





