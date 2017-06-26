В Хургаду или Шарм-эль-Шейх махнуть на отдых – вот в чем вопрос …

Самыми популярными египетскими курортами уже долгие годы остаются Хургада и Шарм. Какой из них выбрать для себя, можно определиться, изучив все достоинства и недостатки этих городов. Конечно, у каждого туриста есть свои предпочтения и угадать вкусы каждого никто не может, но наши рекомендации позволят вас сориентироваться в выборе между этими городами.

Хургадские отели располагаются довольно близко к морю, имеют широкие прибрежные полосы и мелкий вход. Приотельные территории невелики в центре города и увеличиваются ближе к окраинам. На окраинах же гостиницы более современные и комфортные, имеют большую территорию. Важным достоинством более старых построек является обилие зеленых насаждений, где можно укрыться от дневного зноя и отдохнуть. Да и развлекательные заведения - дискотеки, клубы, аквапарки - находятся поблизости.

Одним из «минусов» этого курорта является ветер, который портит жизнь особенно весной - предостерегают менеджеры компании Spasibo-Travel. Однако на многих пляжах даже устанавливают специальные защитные сооружения.

Шарм-эль-Шейх является более молодым курортом и более современным, включая гостиничную базу. Вся развлекательная жизнь Шарма протекает в центре городка - в бухте Наама-бэй. Покупая туры в Египет, следует иметь в виду, что пляжи Шарма имеют не совсем удобный вход в море - там много кораллов, о которые можно пораниться, встречаются также морские ежи. Поэтому входить в море рекомендуется в специальной обуви (которую можно приобрести недорого в любой торговой точке). Чтобы окунуться в море более комфортно, строят специальные понтоны, которые перекидываются через коралловый риф.

А вот дайвинг здесь непревзойденный! Причем совсем рядом с гостиницей. Да и ветер в Шарм-эль-Шейхе особых неудобств не доставляет.

Оба курорта специализируются на системе, где «все включено» (могут быть включены только завтраки и ужины - эти детали следует обсудить со своим менеджером), имеют ухоженные территории, дополнительные развлечения, анимационные и экскурсионные программы, бассейны.

Ознакомиться с различными вариантами поездок можно на сайте компании Спасибо-трэвел, где представлено свыше 1000 предложений.

Таким образом, выбор всегда останется за Вами. Лучше всего посетить и Хургаду, и Шарм-эль-Шейх для составления своего личного мнения - ведь каждый городок хорош по-своему и имеет свою, неповторимую особенность.