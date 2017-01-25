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2017-01-25 10:53:35

Революция платежных систем – уже норма

Алексей Малиновский, глава Mastercard в России, Казахстане, Беларуси и Армении, рассказал в пространстве Business Lounge о том, как бесконтактные технологии меняют рынок банковских услуг. Интервью состоялось на VIII Гайдаровском форуме.

Эксперт прокомментировал обеспокоенность в связи с возможным вытеснением банковских карт бесконтактными платежными инструментами. По мнению Алексея Малиновского, в сфере банковских платежей действительно произошла локальная революция. Одной из главных причин представитель Mastercard называет прошлогоднюю адаптацию в России платформы токенизации – механизма, который позволяет обезопасить карточные платежи через телефон. Потребители получили широкий доступ к простой и безопасной технологии оплаты. «Это ведет к трансформации и платежного сектора, и тех банковских услуг, которые предоставляют банки», – заключил Алексей Малиновский.

Вместе с тем эксперт не считает, что банкам следует опасаться конкуренции со стороны компаний, специализирующихся на финансовых технологиях. Конкуренция с ними благотворно влияет на рынок и качество услуг. Кроме того, многие банковские организации самостоятельно инвестируют в проекты по созданию информационно-технологических платформ. «У меня есть мнение, что наши банки – это и есть тот самый финтех, поэтому они не могут конкурировать сами с собой», – сделал вывод представитель компании. Самое главное – формировать расширенное предложение по инновационному сервису услуг.

Коснулся Алексей Малиновский и вопроса отношения банковских организаций к появлению на рынке криптовалюты: «Здесь пока нет единого мнения ни у регуляторов, ни у игроков рынка. В рамках дискуссий у нас появилось много мыслей. Раз она существует, то за ней надо пристально наблюдать, прежде всего регуляторам. А дальше – понимать, что с ней делать дальше, но, скорее всего, не запрещать», – резюмировал представитель Masterсard.


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