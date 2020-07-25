Вот когда Apple представит iPhone 12, новые Apple Watch, iPad и AirPower

Осенью компания Apple представит новые смартфоны серии iPhone 12 и другие гаджеты. О характеристиках, дизайне и цене аппаратов известно уже практически все, а вот дата анонса оставалась тайной. Но, похоже, и эту информацию «слили» в Сеть.



Источник с ником iHacktu Pro в Twitter заявил, что презентация новинок состоится 8 сентября, во вторник. В прошлом году анонс состоялся 10 сентября. В этот раз кроме линейки iPhone 12 в онлайн-режиме покажут смарт-часы Apple Watch Series 6, iPad, а также зарядную станцию AirPower - ее впервые показали еще пару лет назад, но девайс так и не поступил в продажу.

Еще одна презентация (возможно, уже в обычном «живом» формате) якобы пройдет 27 октября. На ней представят новое поколение планшетов iPad Pro, а также ноутбуки MacBook и MacBook Pro 13 на процессорах Apple Silicon. Возможно, произойдет короткий анонс смарт-очков Apple Glass.

Важно: iHacktu Pro - не самый надежный источник, так что полностью доверять информации выше пока не стоит. Но логика в этом есть - во всяком случае, анонсы новых iPhone всегда происходят в первой половине сентября и именно по вторникам.

При этом продажи iPhone 12 не начнутся ранее ноября - и все из-за проблем, вызванных цепочкой событий с мировой пандемией коронавируса.

Напомним: Apple продемонстрирует как минимум четыре смартфона - iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все четыре гаджета получат дисплей с OLED-матрицами. Диагональ первого - 5,4 дюйма, еще двух - 6,1 дюйма, последнего - 6,7 дюйма. Процессором для всех версий выступит Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), основные камеры будут двойными и тройными. В активе окажется и поддержка 5G-сетей. Внешне аппараты напомнят iPad Pro.

Предполагаемая стартовая цена iPhone 12 - 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max - 799 долларов, iPhone 12 Pro - 999 долларов, iPhone 12 Pro Max - 1099 долларов.

