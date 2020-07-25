реклама  

2020-07-25 21:57:22

Вот когда Apple представит iPhone 12, новые Apple Watch, iPad и AirPower

Осенью компания Apple представит новые смартфоны серии iPhone 12 и другие гаджеты. О характеристиках, дизайне и цене аппаратов известно уже практически все, а вот дата анонса оставалась тайной. Но, похоже, и эту информацию «слили» в Сеть.

Источник с ником iHacktu Pro в Twitter заявил, что презентация новинок состоится 8 сентября, во вторник. В прошлом году анонс состоялся 10 сентября. В этот раз кроме линейки iPhone 12 в онлайн-режиме покажут смарт-часы Apple Watch Series 6, iPad, а также зарядную станцию AirPower - ее впервые показали еще пару лет назад, но девайс так и не поступил в продажу.

Еще одна презентация (возможно, уже в обычном «живом» формате) якобы пройдет 27 октября. На ней представят новое поколение планшетов iPad Pro, а также ноутбуки MacBook и MacBook Pro 13 на процессорах Apple Silicon. Возможно, произойдет короткий анонс смарт-очков Apple Glass.

Важно: iHacktu Pro - не самый надежный источник, так что полностью доверять информации выше пока не стоит. Но логика в этом есть - во всяком случае, анонсы новых iPhone всегда происходят в первой половине сентября и именно по вторникам.

При этом продажи iPhone 12 не начнутся ранее ноября - и все из-за проблем, вызванных цепочкой событий с мировой пандемией коронавируса.

Напомним: Apple продемонстрирует как минимум четыре смартфона - iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max. Все четыре гаджета получат дисплей с OLED-матрицами. Диагональ первого - 5,4 дюйма, еще двух - 6,1 дюйма, последнего - 6,7 дюйма. Процессором для всех версий выступит Apple A14 Bionic (5-нм техпроцесс), основные камеры будут двойными и тройными. В активе окажется и поддержка 5G-сетей. Внешне аппараты напомнят iPad Pro.

Предполагаемая стартовая цена iPhone 12 - 649 или 699 долларов, iPhone 12 Max - 799 долларов, iPhone 12 Pro - 999 долларов, iPhone 12 Pro Max - 1099 долларов.

 


комментариев (0) отправить
Loading...


Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков

Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка