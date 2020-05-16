Опубликовали снимки обновленного Ford Focus

Агентство Autohome распространило фотографии нового рестайлингового Ford Focus 4-й серии, уже прошедшего сертификацию в местных органах.



Новинка должна появиться на китайском рынке уже очень скоро. На фото изображена «высокая» вариация универсала Focus под обозначением Active. От предшественника подобная машина отличается наличием иной решётки радиатор, куда, в частности, переместили с капота фирменный логотип.



Помимо этого 5-дверка обзавелась новыми передними и задними бамперами, а ещё колёсными дисками другого дизайна. В КНР рестайлинговый Focus Active предложат с безальтернативным 3-цилиндровым 174-сильным турбодвигателем объёмом 1,5 литра. Вместе с мотором будет функционировать 8-ступенчатая АКПП. Следует отметить, что ремонт коробок автомат в Минске можно сделать недорого.

Ford Focus 4-й генерации, который уже назвали «самой технической современной моделью за последние 20 лет». Следует отметить, что показали в прошлом году значительно превзошли показатели предыдущего года. На европейском рынке моторная гамма модели представлена 3-цилиндровым бензиновым двигателем семейства EcoBoost на 1 литр, предлагаемым в трёх ступенях производительности: 85, 100 и 125 л.с.

