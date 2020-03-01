Коронавирус пришел в Витебск

У женщины из Витебска один из тестов на коронавирус дал положительный результат. Она госпитализирована в Витебскую областную клиническую инфекционную больницу. Об этом сообщает "Витебский Курьер" со ссылкой на "Беларусь Сегодня". Информацию подтвердили в Минздраве Беларуси.

Витеблянка и двое ее коллег прибыли из Италии. Так как они находились непродолжительное время в эпидемиологически неблагоприятном районе, все трое были вызваны в учреждение здравоохранения для прохождения тестов и анализов.

