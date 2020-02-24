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2020-02-24 13:03:47

Подбор тура ко Дню святого Валентина: 5 небанальных направлений, где можно провести время вдвоем

В преддверии Дня святого Валентина спрос на подбор тура в Париж и Венецию растет. Иначе быть не может, ведь эти города у всех на слуху, как «самые романтичные». Популярностью пользуются также Бали, острова Мальдив и другие экзотические курорты с живописной природой, теплым морем и множеством уединенных уголков. Мы решили расширить список мест, куда можно совершить поиск тура на 14 февраля. Предлагаем топ-5 неочевидных направлений для празднования важной даты.

 

Амстердам, Нидерланды

Амстердам - город с богатым художественным наследием, множеством велодорожек и живописными каналами. Прогуляйтесь вдоль водотоков и сделайте совместные фотографии на закате. Затем отправьтесь на Тощий мост. По одному из поверий, пары, которые поцелуются в этом месте, будут счастливы в браке. Особенно романтично здесь вечером, при свете фонарей. С 13 по 15 февраля по каналам Амстердама курсирует Valentine Dinner Cruise. На его борту для влюбленных сервируют стол с шампанским, играет живая музыка, а гид рассказывает об истории города. Также побывайте на цветочных фермах, и приобретите в качестве «сувенира» тюльпаны. Ведь именно эти цветы - символ Голландии. Цены на букеты стартуют от 10 EUR.

 

Зальцбург, Австрия

Прогулка по Зальцбургу воплотит в реальность все представления о романтике: старинные улочки с фонарями, уютные кафе и красивые виды. Побывайте во Дворце Мирабель, где узнаете о романтической истории создания этого места, и прогуляетесь по живописному парку. А вечером отправляйтесь на концерт классической музыки. Послушать композиции можно в ресторане Stiftskeller St. Peter. Здесь посетителей ждет атмосфера XVIII столетия и ужин с изысканными блюдами от ведущих шеф-поваров страны. Выбрать тур в Зальцбург рекомендуется и любителям активных развлечений. В окрестностях города расположены лучшие горнолыжные курорты Альп.

 

Каппадокия, Турция

В Каппадокию приезжают насладиться удивительными пейзажами и сделать яркие фотографии. Отличным подарком для любимого человека будет встреча рассвета на воздушном шаре. А тем, кто боится высоты, предлагаем подобрать тур в отели Гёреме. В небольшом городке множество панорамных ресторанов и открытых смотровых площадок, откуда сможете понаблюдать за десятками красочных монгольфьеров, парящих в небе. 

 

Брюгге, Бельгия

Менеджеры Poehalisnami.ua рекомендуют найти тур в Брюгге парам, предпочитающим отдых в спокойной атмосфере. Здесь прогуляйтесь по уютным средневековым улочкам вдоль каналов и понаблюдайте за лебедями - символом верной любви. В городе обитает более сотни птиц этого вида. Обязательно побывайте на Рыночной площади и попробуйте вкуснейшие бельгийские вафли с шоколадом. Если любите пиво, посетите городские пивоварни. А закат встретьте на смотровой площадке башни Белфорт, откуда увидите Брюгге с его пряничными домиками с высоты птичьего полета.

 

Терни, Италия

День святого Валентина для итальянцев - символичный праздник. Ведь именно в Италии родился Валентин. В городе Терни, где священник проводил тайные венчания, 14 февраля отмечают с особым размахом. По традиции влюбленные дарят друг другу подарки и обмениваются любовными записками. Самый популярный презент - шоколадные конфеты с признанием внутри. Ежегодно в этот день в городе проходит дегустация сладостей, в кафе подают пирожные в виде сердечек, а на мостах молодые люди вешают именные замки, как символ вечной любви. Но самое посещаемое место Терни - базилика Святого Валентина, где пары дают клятву верности, получают благословение на вечную любовь, а те, кому не везёт в амурных делах, просят помощи. Горящие туры в Италию на февраль найти будет сложно, но менеджеры турагентств смогут подобрать недорогие путевки.


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