Совмин Беларуси урезал бюджетное финансирование НИОКР

Совмин под конец года успел фактически урезать бюджетное финансирование некоторых научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ в 2019 году. Напомним, деньги выделяются из республиканского инновационного фонда.

Ряд структур в итоге получил то финансирование, которое предполагалось изначально. Но общий объем сокращен с 80,7 млн до 74 млн рублей.



Например, уменьшены суммы для Национальной академии наук (около 36,4 млн вместо 39,6 млн) и Министерства обороны (9,8 млн вместо 12,7 млн). Они среди основных потребителей этих денег.

Ситуация повторяется из года в год: деньги планируются в бюджете, но и не осваиваются в полном объеме. Именно так не поступают в ИТ-странах.