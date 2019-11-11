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2019-11-11 20:02:08

Российские СМИ сообщают о нарушении ТД «БелАЗ» антимонопольного законодательства России

Сегодня «Независимая газета» опубликовала журналистское расследование, которое проливает свет на особенности деятельности дилерской сети торгового дома «БелАЗ». Как выяснили журналисты, в дилерской сети "много родственников".

Напомним, в рамках исполнения функций генерального дистрибьютора АО «ТД «БЕЛАЗ» осуществляет все поставки техники БЕЛАЗ и запасных частей к ней через свою дилерскую сеть.

Однако, как заметили журналисты «Независимой газета», по удивительному стечению обстоятельств, в дилерской сети крепки родственные связи. Среди фамилий руководства дилеров торгового дома упоминаются гендиректор ТД «БелАЗ» Алексей Лямин и финдиректор Алексей Гольсман, это учредители ООО «Б‑24 Майнинг». Соучредитель Оксана Тачкова, как пишут, супруга Константина Макарова - директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ». Одновременно она включена в состав учредителей еще одной компании, которая входит в дилерскую сеть. Коммерческий директор ТД «БелАЗ» - Оксана Стадник, а в совет учредителей дилера торгового дома ООО «Промтехснаб» входит Андрей Стадник. Он же вместе с гендиректором ТД «БелАЗ» Алексеем - в соучредителях фирмы ООО «Вега Эстейт», а также уже ликвидированной фирмы «Дубльгис - Тверь».

Предполагаемое доверенное лицо Стадника Павел Анзелевич и Елена Лагун - доверенное лицо Константина Макарова, директора по правовым вопросам торгового дома «БелАЗ», входят в состав учредителей и руководят несколькими компаниями. Муж Елены - Виктор Кулуев - в прошлом председатель совета директоров ЗАО «ТД «БелАЗ». Теперь он один из совладельцев ООО «БелАЗ‑Ойл».

«Семейный подряд» в ТД «БелАЗ» мало кого заинтересовал бы в России, однако сложившееся положение вещей, возможно, нарушает местное антимонопольное законодательство, что грозит и дилерской сети, и заводу серьезными осложнениями со стороны ФАС РФ (Федеральная антимонопольная служба).

«А ведь еще в 2012 году замначальника управления ФАС РФ Андрей Грешнев отмечал: «Практика организации продаж ОАО «БелАЗ», при которой дилерам запрещается поставлять продукцию за пределами подведомственной территории, устранила возможность конкуренции между ними, что, в свою очередь, ограничивает потребителей в свободном выборе поставщиков». Руководство ОАО «БелАЗ», понимая важность продаж продукции завода в РФ, в 2019 году вняло претензиям ФАС. Но производство ОАО «БелАЗ» находится в Белоруссии. Оттуда не так просто контролировать выполнение антимонопольного законодательства РФ эксклюзивным дистрибьютором», - пишет «Независимая газета».

«Были выявлены факты рассылки писем потребителям о необходимости закупки продукции завода у определенных дилеров, в решении ФАС от 31.05.12 упоминалось ЗАО ТД «БелАЗ». И, судя по уставным документам и публикациям СМИ, можно заподозрить, что ЗАО ТД «БелАЗ» продолжает «играть в монополию», - считают авторы расследования.

То есть, дилерская сеть формально меняется, а вот люди - все те же. И если ФАС вновь возьмется за «БелАЗ», предупреждениями дело не ограничится. Нужны ли заводу космические штрафы и приостановка продаж в России - риторический вопрос.


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