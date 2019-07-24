2019-07-24 10:37:06
14 сентября впервые в Украине пройдет международный саммит по развитию удаленного бизнеса
14 сентября в UNIT.City состоится Freedom Business Summit - международный практический саммит о развитии глобального удаленного бизнеса и создания географически свободной жизни.
Спикеры саммита - предприниматели практики нового поколения из разных стран мира - США, Эстонии, Румынии, Литвы, Германии, которые уже развивают бизнес в удаленном формате и живут жизнью без привязки к географии.Каждый спикер поделится исключительно практическими рекомендациями и знаниями, которые вы сможете применить в своем бизнесе.
1. Marvin Liao, 500 Startups (USA)
Подтвержденные спикеры:
2. Arnaud Castaignet, Head of PR E-Residency (Estonia)
3. Zack Benson, Assistagram (Instagram Agency) owner (USA)
4. Alex Huditan, Amazon Entrepreneur (Romania)
5. Johannes Voelkner, основатель Nomad Cruise (Spain)
6. Tomas Grizas, Houseys, Co-founder (Lithuania)
7. James Whittet, Mindset and Conscious Evolution Educator (UK)
8. Gavin Dantez, Ecommerce Entrepreneur (Bali)
Участник саммита получат и узнают проверенные стратегии и набор инструментов для создания жизни без географической привязки, а именно:
• Технологии создания распределенной удаленной команды и модели управления клиентами и сотрудниками
• Как зарабатывать на инвестициях в доходную недвижимость в разных странах мира
• Проверенные онлайн инструменты и сервисы для управления удаленным бизнесом
• Как стать вечным туристом и способы получения второго гражданства в разных странах мира
• Новые шаблоны мышления и ментальные установки, которые необходимы для успешного создания лайфстайл бизнеса бизнеса
• Варианты регистрации компании и ведения бизнеса в низконалоговых юрисдикциях и бизнес по программе E-Residency
Больше всего ценности от участия в саммите получат:
1. Владельцы и руководители агентств
2. Основатели стартапов
3. Коучи, консультанты
4. Предприниматели, которые уже работаю в удаленном формате
5. IT-специалисты
6. Фрилансеры
7. E-commerce предприниматели
"Мы решили сделать Киев местом проведения саммита и точкой сборки лайфстайл предпринимателей с разных стран и городов мира и показать новые возможности и технологии, которые сегодня существуют у предпринимателей для создания географически свободной жизни и бизнеса"Удаленный бизнес дает возможность находиться в любой точке мира в любой момент времени и быть максимально мобильным и свободным.
Участники саммита узнают техники по запуску удаленного бизнеса, развитию виртуальной компании, управления удаленной командой и получат практический набор инструментов для создания жизни без географической привязки.Подробности - на сайте саммита: http://ru.freedomsummit.net
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