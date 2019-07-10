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2019-07-10 14:18:03

В Нью-Йорке заработало беспилотное летающее такси

Компания Uber запускает в Нью-Йорке сервис летающего такси, которое будет доставлять пассажиров до аэропорта, передает CNN.

Вертолетный сервис Uber Copter будет доступен в будние дни в часы пик. В то время как весь мегаполис стоит в пробках, пассажиры Uber смогут добраться в международный аэропорт имени Джона Кеннеди за считанные минуты. Такая поездка обойдется в $200. На борт вертолета разрешается брать ручную кладь. В будущем Uber планирует заменить вертолеты летающими автомобилями, которые, как ожидается, сделают перевозку пассажиров более быстрой и безопасной.


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