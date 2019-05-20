Осталось 5 дней до конференции INVEST WEEKEND

25 мая 2019 года в Минске состоится международная инвестиционная конференция для технологических стартапов INVEST WEEKEND и одноименный конкурс инновационных бизнес-проектов. Участники конкурса получат реальный шанс привлечь инвестиции в свой стартап. Организатором мероприятия выступает центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии».

Всего неделю назад центр провел отборочный этап конкурса INVEST WEEKEND в Гомеле, где Дмитрий Гурский, основатель и CEO стартапа Flo и партнер фонда Haxus, бесплатно давал развернутые консультации стартапам, приехавшим из разных городов страны.

На конференции INVEST WEEKEND в Минске будет организован обмен опытом между экспертами в области построения бизнеса, инвесторами, представителями бизнес-инкубаторов, акселераторов, венчурных фондов, корпораций и основателями лучших стартапов. Белорусские и зарубежные эксперты расскажут о новых трендах индустрии, а также поделятся эффективными методами и инструментами построения технологического бизнеса. На большой сцене конференции выступит 15 спикеров и 17 стартапов, прошедших отсев по методике центра «Стартап Технологии».

Все доклады будут носить максимально практический характер. При этом доклады будут интересны как начинающим предпринимателям, так и экспертам. Все подчинено одной цели – дать максимальную практическую пользу участникам.

По традиции «Инвестуикенд» посвящен вопросам бизнес-строительства и привлечения инвестиций в стартапы. А кроме того, в фокусе будут юридические аспекты деятельности стартапов. Также будут подробно рассмотрены наиболее интересные акселерационные программы, пользующиеся популярностью среди белорусов.

Лучшие стартапы также будут приглашены в финал конкурса «СТАРТАП ГОДА», который будет проводиться центром «Стартап Технологии» в декабре уже в пятый раз.

– Мы стараемся дать максимальную ценность участникам, а также помочь экосистеме развиваться, поэтому участие в конференции INVEST WEEKEND бесплатно для основателей стартапов и инфраструктурных организаций стартап-движения. Чтобы помочь стартапам на ранней стадии проработать идею и проект мы запустили в этом году бесплатный онлайн-акселератор, где резиденты могут проходить обучение и получать бесплатные консультации со стороны наставников – опытных бизнесменов и инвесторов.

Для кого конференция INVEST WEEKEND?

Для креативных ИТ-предпринимателей, которые стремятся реализовать свои масштабные идеи. Для талантливых разработчиков, которые хотят быть в тренде и участвовать в первоклассных проектах, имеющих потенциал взрывного роста. Для амбициозных специалистов по развитию бизнеса и маркетингу, стремящихся влиться в быстро растущий ИТ проект. Для инвесторов, представителей венчурных и корпоративных инвестиционных фондов, частных венчурных инвесторов, стремящихся найти объект для выгодного вложения.

Как отметил директор центра «Стартап Технологии» Алексей Шабловсикй, в рамках бесплатной акселерационную программы каждый житель Беларуси может пройти курс обучения и запустить свой собственный стартап. При этом не нужны финансовые вложения. Для старта бизнеса не нужно уезжать из своего населенного пункта. Цель акселерационной программы «Стартап Технологии» на начальном этапе – организовать процесс обучения основам ИТ-предпринимательства более 3000 человек в год из всех регионов Беларуси. При этом, по словам директора центра «Стартап Технологии», количественные показатели – не главное. Миссия компании – доводить как можно больше проектов до успешной реализации.

– Для реализации довольно масштабной программы по развитию предпринимательства в Беларуси мы не запрашиваем поддержки из госбюджета. Мы рассчитываем на социальную ответственность лидеров сообществ и убеждены, что белорусский бизнес и общество должны самостоятельно встать на ноги, а для этого необходимо запустить процесс, так сказать, регенерации современных видов бизнеса, – отметил директор центра поддержки предпринимательства. – Я считаю, что будет правильно, если каждый предприниматель или просто неравнодушный человек поддержит проект в своем родном городе или деревне, чем очень поможет своей малой родине. На это не нужно инвестиций, нужно просто это сделать, – отметил Алексей Шабловский.

Об организаторе

Центр поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» вот уже 10 лет создает в Беларуси стартап-движение, проводя такие мероприятия как «Стартап года», Minsk Startup Weekend, Invest Weekend, Minsk FinTech Conference, «Битва стартапов». Также компания занимается разработкой веб-приложений и мобильных приложений.

На сегодняшний день центр «Стартап Технологии» – уникальная для Беларуси инфраструктурная организация, системно занимающаяся поддержкой ИТ-предпринимательства. Это частная компания, которая является независимым институтом развития стартап-движения, не получает финансирования из государственного бюджета и иностранной финансовой помощи.

Центр «Стартап Технологии» объединяет технологические компании, находящиеся в поиске инвестиций, венчурных инвесторов и профессионалов рынка, помогая им совместно создавать технологии будущего и строить на этом бизнес.

Мероприятия центра «Стартап Технологии» уже посетило более 40 тысяч человек. Здесь были представлены многие известные белорусские старатпы. Отзывы некоторых участников прошлых мероприятий можно найти на сайте центра.