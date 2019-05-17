Состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND

14 мая 2019 г. состоялась конференция GOMEL INVEST WEEKEND. Среди участников конференции были представители бизнеса, авторы стартапов, инвесторы, эксперты венчурного рынка.

Известные предприниматели и успешные инвесторы поделились опытом создания эффективного бизнеса, привлечения инвестиций в проекты и масштабирования стартапов на зарубежные рынки. Мероприятие было бесплатным для всех участников.

Хедлайнером конференции стал Дмитрий Гурский, основатель и CEO стартапа Flo, партнер фонда Haxus. Он рассказал слушателям о своем предпринимательском опыте, поделился некоторыми секретами успеха. Дмитрий более 10 лет занимается бизнесом. Он имеет степень магистра администрирования и является автором нескольких книг по программированию и точным наукам. Дмитрий Гурский вносит важный вклад в цифровизацию страны, являясь Членом Совета по развитию цифровой экономики Беларуси. Дмитрий участвовал в нескольких успешных сделках, включая покупку стартапа MSQRD компанией Facebook и покупку стартапа AIMatter компании Google. При всем при этом Дмитрий остается скромным и отзывчивым человеком. Ежедневно он бесплатно консультирует десятки стартапов.





Также с мастер-классом на конференции Invest Weekend выступил Алексей Шабловский, ИТ-предприниматель, маркетолог, директор центра поддержки предпринимательства «Стартап Технологии». Задачей центра является популяризация технологического предпринимательства, а также содействие стартапам в поиске партнеров и привлечении инвестиций. С 2009 года центр «Стартап Технологии» развивает стартап-движение в Беларуси. За это время было проведено более 200 мероприятий: конференций, форумов, круглых столов, хакатонов, менторских сессий, митапов и кемпингов. Наиболее известны такие конференции для ИТ-предпринимателей, как Invest Weekend, Startup Weekend, «Стартап Года», Minsk FinTech Conference и «Битва стартапов».







В рамках конференции GOMEL INVEST WEEKEND состоялась битва стартапов. В ней приняло участие 10 проектов, прошедших предварительный отбор. Члены жюри подробно обсудили стартап-проекты, выявили их сильные и слабые стороны. По результатам конкурса были определены призеры.







Места распределились следующим образом:

1 место - Георгий Качановский, Samokato.app, комплексная система аренды самокатов.

2 место - Анатолий Коваленко, Fastserve, система для организации продажи товаров и услуг на стадионах.

3 место - Татьяна Чиркова, mVertebra, носимые фитнес-устройство и платформа для онлайн-мониторинга осанки.





Победители конкурса были приглашены для прохождения акселерационной программы в центр «Стартап Технологии» и последующего участия в конференции MINSK INVEST WEEKEND, которая состоится 25 мая 2019 года. Там будут разыграны билеты на итоговое стартап-событие «Стартап Года 2019», которое состоится в декабре.

Мероприятие проведено центром поддержки предпринимательства «Стартап Технологии» при поддержке УО «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» и Центра бизнес образования БТЭУ. Digital партнером конференции стала компания Sait.

По словам директора центра «Стартап Технологии» Алексея Шабловского, было представлено 10 стартапов из различных регионов Беларуси. При этом основатели стартапов уже состоялись в бизнесе и являются профессионалами в своем деле.