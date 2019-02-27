Петербург дал старт годовому ралли Smart City & Region

Бизнес-форум «Smart City & Region: Цифровые технологии на пути к «умной стране» с успехом прошел 21 февраля в Санкт-Петербурге. Мероприятие стало первым из серии бизнес-форумов, которые в 2019 году информационная группа ComNews проведет в восьми регионах России.

Мероприятие собрало на своей площадке более 200 значимых экспертов из органов законодательной и исполнительной власти Северо-Западного округа, государственных институтов развития, региональных и федеральных операторов проводной и беспроводной связи, ИТ-компаний, энергосбытовых и иных коммунальных предприятий, производителей электронных приборов учета, поставщиков ИКТ-решений, системных интеграторов, разработчиков цифровых сервисов, а также отраслевых СМИ.

Генеральным партнером форума Smart City & Region в Санкт-Петербурге выступил национальный оператор связи ПАО «Ростелеком», стратегическим партнером – ПАО «МегаФон», инфраструктурным партнером - ГК «Русские Башни», партнером сессии - АО «РТ Лабс». Бронзовым спонсором форума выступило ОАО «СУПЕРТЕЛ», спонсорами сессий - ГК «Центр открытых систем и высоких технологий», Arrow Electronics и ООО «Пепеляев Групп», спонсором регистрации - ЗАО «ОС груп», спонсором кофе-пауз - ООО «Росинжиниринг Проект». Мероприятие прошло при участии ПАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) и CompTek. В выставке приняли участие более 10 компаний, генеральным участником выставки стало ООО «Комфортел».

Бизнес-форум прошел при поддержке Комитета по информатизации и связи (КИС) Правительства Санкт-Петербурга, Администрации Губернатора Санкт-Петербурга, Министерства цифровых технологий и связи Калининградской области, Ассоциации участников рынка интернета вещей, Некоммерческой организации «Национальная Ассоциация домовых информационно-коммуникационных сетей» (НАДИКС), Некоммерческого Партнерства РУССОФТ, Некоммерческого партнерства «Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса», Международной академии связи (МАС), Объединения Альтернативных Операторов Связи (ОАОС), Клуба ИТ-директоров «я-ИТ-ы» и более 30 отраслевых СМИ.

Пленарная сессия бизнес-форума была посвящена разработке концепции и масштабированию успешных моделей Smart country, Smart сity. В начале сессии с приветственным словом к участникам мероприятия выступил заместитель председателя Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга Андрей Никольский.

С докладом «Умный город на практике: управление и реализация» выступил основатель и директор международной консалтинговой компании Smart City Insights ApS Петер Бьерн Ларсен. По его словам, существует три модели умных городов. Первые города – «жертвы моды»: они внедряют различные инновации, но не знают, зачем. Вторые – «консервативные города»: они понимают, что и как внедрять, но у них не хватает финансирования. Настоящий умный город - это комбинация понимания целей и наличия средств в городском бюджете. «В умном городе технологии приносят пользу и городу, и бизнесу», - отметил Петер Бьерн Ларсен.

О приоритетных проектах развития технологии «Умного» города на основе ИТ-решений в Петербурге рассказал участникам заместитель руководителя проектного офиса «Умный Санкт-Петербург» и специальный представитель губернатора Санкт-Петербурга по вопросам экономического развития Анатолий Котов. «Мы формируем новый рынок и отношения на нем. Пока бизнес дезориентирован и не может понять, что ему нужно делать», - отметил он. Анатолий Котов рассказал, что основные проекты развития города сформулированы в приоритетной программе «Внедрение и использование в Санкт-Петербурге технологий "умного города" с использованием ИТ-решений на период до 2024 г.». Курирует программу губернатор Петербурга.

Выступление директора института дизайна и урбанистики Университета ИТМО Сергея Митягина было посвящено умному городу как новой форме существования современных городов. По его словам, опрос людей показал, что в их понимании умный Петербург - это в первую очередь зеленый и красивый город, а например, не безопасный. По мнению Сергея Митягина, решения умного города должны быть такими, чтобы ими было приятно пользоваться.

О методологии «Живых лабораторий» в концепции Умного города на примере районов Каласатама и Яткясаари г. Хельсинки участникам форума рассказала технический руководитель IoT-проектов Инновационного департамента г. Хельсинки Наталия Реен.

Обсуждение реализации концепции «Умного города» участники продолжили во время дискуссии «Вклад региона и города в реализацию национальной программы «Цифровая экономика». В обсуждении приняли участие: Анатолий Котов, Петер Бьерн Ларсен, Сергей Митягин, заместитель директора по цифровой трансформации СПб ГУП «АТС Смольного» Марина Нечай, член Президиума и председатель Комитета по государственно-частному партнерству Опоры России Максим Оводков, Наталия Реен, директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам СЗФ ПАО «МегаФон» Елена Полякова и директор по стратегии и маркетингу ГК «Русские Башни» Тимур Шиков.

Участники обсудили возможности программы «Цифровая экономика» для развития городской и региональной инфраструктуры, первые практические результаты внедрение проектов «умный город», как измерить эффективность реализации проектов «умный город» и в каких сферах «умного города» можно достичь наибольшей эффективности, особенности и проблемы реализации проектов «умный город», новые возможности для государственно-частных партнерств при создании «умного города» и кросс-региональное сотрудничество на пути к «умной стране», а также наиболее востребованные направления «умного города»/«умного региона». Елена Полякова выразила уверенность, что вхождение умного города в национальный проект «Цифровая экономика РФ» и скорое появление стандартов от Минстроя дадут толчок развитию новых технологий для Smart city. Марина Нечай отметила, что практические результаты реализации программ «умных городов» уже в ближайшее время могут быть достигнуты каждым регионом самостоятельно, в том числе с применением отечественных разработок, привлечением представителей малого и среднего предпринимательства.

В рамках следующей сессии участникам мероприятия были представлены решения на службе умного города. О Технопарке «Советский» г. Калининграда и его новых возможностях участникам рассказал инвестиционный уполномоченный Калининградской области по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области Представительства Калининградской области при Правительстве РФ Михаил Ветров. С докладом о первых результатах реализации основных направлений «Умного города» на примере регионов Северо-Запада выступила директор по развитию бизнеса в государственном сегменте и специальным проектам СЗФ ПАО «МегаФон» Елена Полякова. Доклад генерального директора ОАО «СУПЕРТЕЛ» Константина Лукина был посвящен особенностям построения телекоммуникационных сетей при создании проектов для «Умного города». Доклад «Доступ операторов связи к многоквартирным жилым домам: итоги 2018 г. и прогнозы на 2019 г.» представила партнер и руководитель межотраслевой группы ООО «Пепеляев Групп» Наталья Коваленко. Об аспектах надежности беспроводных сетей сбора данных с критических инфраструктурных датчиков и примерах построения сетей на основе SmartMesh IP участникам мероприятия рассказал руководитель инженерной группы, старший инженер по применению решений Analog Devices Arrow Electronics Дмитрий Василенко. Выступление руководителя проекта Агентства Городского Развития «Умный город» Павла Жданова было посвящено опыту привлечения инвестиций для разработки и внедрения проектов «Умный город», «Умный квартал», «Умная школа», «Интеллектуальная транспортная система», «Энергосервис» на примере взаимодействия с муниципалитетами и правительствами ДФО и ЦФО. С докладом о компонентах решений для «Умного города», созданных в Санкт-Петербурге выступил коммерческий директор ЗАО «ОС Груп» Дмитрий Зуев.

После обеда в продолжение сессии участникам форума представили еще ряд решений для создания «Умного города». Доклад «Сити-менеджер 2.0: эффективное управление «Умными городами» сделал директор проектов АО «РТ Лабс» Владимир Гребенников. О роли малого и среднего предпринимательства в реализации проектов «Умного города» и региональных практиках рассказал Максим Оводков из «Опоры России». Об участии «Опоры России» в реализации проекта «Умный Санкт-Петербург» собравшимся рассказала председатель комиссии по социальному предпринимательству, член Совета, член Комитета по государственно-частному партнерству Опоры России Ольга Смирнова. Выступление руководителя секретариата Copenhagen Capacity Якоба Норман-Хансена было посвящено опыту Копенгагена в управлении «Умным городом». Доклад « Сеть Network



Комбинация компьютеров и других устройств, связанных таким образом, чтобы пользователи могли обмениваться программами и техникой (например, принтерами) и общаться друг с другом. NB-IoT и сопутствующие в рамках данной технологии решения» представил руководитель направления функциональной группы планирования сети IoT ПАО «МТС» Андрей Плавич. О возможности построения сервисов для вовлечения жителей в решение проблем городского управления рассказал руководитель группы геоинформационных систем, АО «РОСИНЖИНИРИНГ» Алексей Иванов. С докладом об использовании нейросетей в обработке деловой корреспонденции органов государственной власти выступил директор по развитию ГК «ЦОСиВТ» Александр Хельвас. Выступление Дмитрия Пашковского, руководителя проектов отдела развития интеграции и мониторинга информационных систем управления интеграции и автоматизации городского хозяйства Санкт-Петербургского информационно-аналитического центра, было посвящено комплексному подходу к обеспечению устойчивого функционирования и развития инженерно-энергетического комплекса «Умного мегаполиса». Доклад о результатах социологического исследования перспектив размещения услуг сотовой связи и интернет в городе Кронштадт сделала доцент, руководитель Лаборатории качества городской жизни Университета ИТМО Александра Ненько.

Завершилось мероприятие круглым столом о новых возможностях для операторов - владельцев информационной инфраструктуры при реализации проектов «умный город» и «умный регион». В дискуссии приняли участие исполнительный директор Объединения альтернативных операторов связи (ОАОС) Алексей Леонтьев, старший менеджер по технической поддержке продаж и управлению проектами ПАО «ВымпелКом» Петр Андреев, доцент, руководитель Лаборатории качества городской жизни Университета ИТМО Александра Ненько, директор по развитию бизнеса ООО «КомпТек» (CompTek) Сергей Портной, директор по технике и информационным технологиям ПАО «Московская городская телефонная сеть» (МГТС) Александр Трохин и заместитель генерального директора ООО «Прометей» Евгений Хомичев. Участники обсудили, какие возможности для выхода за пределы роли «трубы» дают операторам связи проекты «умный город» и «умный регион», каким образом операторам связи модернизировать сети и расширять их охват для соответствия потребностям проектов «умный город»/«умный регион», как операторам создавать эффективные государственно-частных партнерства в интересах регионов и городов, способен ли оператор создать тиражируемые решения для «умного города»/«умного региона», как оператор может монетизировать свои данные в городах и какие сторонние данные он заинтересован/способен получать.

Александр Трохин отметил сложности участия операторов в конкурсах городских властей: «Конкурсы обычно разыгрываются со сроками «вчера» или «через месяц», и победивший оператор сразу попадает на штрафы». Тем не менее, МГТС, по его словам, научилась работать по городскому заказу, и вложения компании в такие проекты как подключение видеокамер и светофоров в Москве окупились (при этом контракты заключались на 3-4 года). Александр Трохин подчеркнул, что МГТС, как и еще два оператора, подключивших в Москве камеры видеонаблюдения, отдают видеоданные городу, а сами не имеют к ним доступа – но компания хотела бы его иметь: чтобы анализировать и обогащать данные, а результаты предлагать клиентам.

Для сбора данных нужно оборудование IoT. Сергей Портной видит высокую вероятность того, что российские власти будут требовать применения отечественного оборудования. Поэтому CompTek, недавно ставший дистрибьютором французского IoT-вендора Actility, начал с ним переговоры о локализации производства в РФ.

Форум Smart City & Region в Петербурге показал критическую важность обмена мнениями, подходами и лучшими практиками создания «умного города» между различными регионами и городами. Следующее мероприятие серии ComNews проведет в 23 апреля в Казани, затем эстафету примут Владивосток (23 мая), Сочи (7 июня), Екатеринбург (31 октября), Севастополь (14 ноября) и Новосибирск (28 ноября), а завершится она 5 декабря в Москве.