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2018-11-10 14:35:31

До 50000 евро инвестиций получит призер премии «СТАРТАП ГОДА»

8 декабря в Минске в DoubleTree by Hilton Hotel  в четвертый раз пройдет итоговое мероприятие «СТАРТАП ГОДА-2018», организатором которой выступает Центр поддержки предпринимательства ООО «Стартап технологии».

В мероприятии примут участие Izick Goldenberg из Playtech Group (Израиль), Val Jerdes из Innov8 Global Ventures (США, Силиконовая долина) и другие.

На «Стартап года» будет представлено 20 лучших стартапов из Беларуси, прошедших предварительный отбор. Мероприятие объединит более 700 участников: 30 частных инвесторов, представителей венчурных фондов из Российской Федерации, стран СНГ и США, Израиля, ЕС.

В рамках «Стартап года» предусмотрены - мастер-классы от международных экспертов, панельные дискуссии. В рамках конференции состоится отборочный этап конкурса стартапов, а в заключительной части конференции пройдет финал международной «Битвы Стартапов», на которой будет определен лучший стартап года. 

Сайт мероприятия http://startupbelarus.by

Купить билет 


Аудитория конференции "СТАРТАП ГОДА" 

ИТ-предприниматели (30%), инвесторы (10%), представители корпораций (5%) и банков (3%), разработчики (15%), представители малого и среднего бизнеса из реального сектора экономики (15%), различные специалисты (продуктологи, маркетологи, юристы, консалтеры, 15%), журналисты (5%), студенты (2%).

Преимущества участия
1. На мероприятии есть уникальный шанс представить проект целевой аудитории более 300 человек в зале. 
2. Только здесь можно реально завязать много связей (30+), для этого предусмотрено 7 форматов нетворкинга.
3. Только на "СТАРТАП ГОДА" Ваш проект можно представить целевому жюри, состоящему из профессиональных международных инвесторов, реально инвестирующих в стартапы.
4. Также вы сможете получить много полезной информации от хедлайнеров, спикеров и инвесторов.
5. Автор проекта сможет презентовать свой проект на главной сцене перед 300 участниками и жюри, состоящим из реальных инвесторов и международных экспертов венчурного рынка. Время презентации 3 минуты + 3 минуты на вопросы-ответы. Проекты, попавшие в финал, выступят на большой сцене дважды! Это способ привлечь инвестиции, найти новых партнеров, клиентов, разработчиков и других участников проекта. Только 20 лучших проектов выступят перед инвесторами и публикой (из 200 участвующих в отборе), поэтому у тех, кто выступит есть хорошие возможности быть замеченным и оцененным по достоинству.
6. Реальные шансы на получение инвестиций.
Один из участников конкурса получит инвестиции в стартап в размере до 50.000 евро. И это не предел!

Купить билет   


Все участники имеют возможность участия в конференции в течение всего дня, а также имеют возможность нетворкинга в зоне EXPO
Питание участников включено в стоимость билетов. Предусмотрены 3 кофе-паузы.
Покупатели VIP билетов имеют следующие возможности:

1.Обладателям билета VIP предоставляется безлимитный доступ VIP-зал (специально оборудованная лаундж-зона для комфортного пребывания), где будут собираться и общаться VIP-участники мероприятия, включая хедлайнеров, спикеров и инвесторов. 
2. В VIP-зале будут доступны напитки и закуски.
3. В VIP-зале будут находиться специальные люди, которые будут помогать познакомиться с другими VIP-гостями, буквально представляя гостей друг другу. Это делает процедуру знакомства и общения легкой и непринужденной. При необходимости будет предоставлена помощь с устным переводом.
4. Можно будет познакомиться с несколькими десятками VIP-гостей и спокойно пообщаться с интересующими вас гостями. 
5. Вы сможете познакомиться буквально со всеми VIP-гостями. Их ожидается около 100 человек. 
6. Обладателям VIP-билетов предоставляются места в конференц-зале в 3-5 рядах.  
7. Для VIP-гостей выделена отдельная стойка регистрации. 
8. VIP-гости смогут принять участи в after-party в ресторане (вечеринка для VIP гостей после мероприятия).

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