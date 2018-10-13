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2018-10-13 10:35:43

Со-основатель Bitcoin Gold выступит на ключевом форуме по блокчейну и криптовалютам Blockchain Life 2018

Европейский предприниматель, инженер-инноватор Мартин Куванджиев поделится своим уникальным опытом с участниками международного форума Blockchain Life 2018. Мартин известен, как соучредитель самой децентрализованной криптовалюты среди биткоинов - Bitcoin Gold (хардфорк Bitcoin, входит в ТОР-30 криптовалют по версии Coinmarketcap), основатель Cryptoapps Ltd, член правления блокчейн проектов Credits и Depository Network, ведущий разработчик в финансово-техническом проекте Phyre. В своем выступлении Мартин расскажет про то, какие риски содержит технология блокчейн и выделит ключевые атаки в данной сфере.

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Узнать список всех спикеров и купить билет до подорожания 15 сентября можно на сайте форума: https://blockchain-life.com/ru/

Организаторы продолжают прием заявок на участие в независимой отраслевой премии Blockchain Life Awards. Среди номинаций:

- "Лучшая централизованная биржа",

- "Самое перспективное ICO 2018",

- "Лучший российский блокчейн-проект",

- "Лучший криптовалютный блоггер"

- и еще 8 номинаций. 

Список всех номинаций и подробности на официальном сайте: https://blockchain-life.com/ru/awards/ 

Заявки на участие принимаются до 28 сентября. Торжественное награждение победителей состоится на главной сцене форума Blockchain Life 2018.

Международный форум Blockchain Life 2018 состоится 7-8 ноября в Санкт-Петербурге.

Организаторы: Сергей Хитров, listing.help  - вывод проектов на криптобиржи, рейтинговое агентство icotop.io

Ровно через месяц после Blockchain Life, 8 декабря, состоится еще одно ключевое событие в области стартапов - конференция "Стартап года" в Минске.



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