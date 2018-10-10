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2018-10-10 00:54:43

Представитель СК: «дело БЕЛТА» — это банальное хакерство

Представитель Следственного комитета Беларуси Галина Суздалева на заседании Комитета ООН по правам человека сегодня, 9 октября, прокомментировала так называемое «дело БЕЛТА», сообщает TUT.BY.

Она подтвердила, что СК проводит расследование по факту несанкционированного доступа к материалам платной подписки агентства БЕЛТА.

«В рамках расследования были установлены многочисленные факты неправомерного доступа к подписке БЕЛТА без ведома и согласия агентства - без осуществления платы за подписку, без заключения договоров», - подчеркнула представитель ведомства.

Она уточнила, что материалы, размещавшиеся в платной подписке БЕЛТА, «не находились в открытом доступе» и публиковались «раньше, чем на официальном сайте».

«Физические лица привлечены к уголовной ответственности не за политические взгляды. За банальное хакерство!» - пояснила Галина Суздалева.

Представитель СК также обратила внимание, что TUT.BY, в частности, имел договоры с Reuters и Би-би-си, однако руководители портала «не считали нужным инициировать заключение договора с БЕЛТА».

Ранее председатель Следственного комитета Иван Носкевич, комментируя «дело БЕЛТА», отметил, что «фигуранты понимали, что делают», однако «либо безразлично к этому отнеслись, либо осознанно ступили на этот путь».

 


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