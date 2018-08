Новые тренды в технологических инновациях В своем интервью, вышедшем недавно на канале «Стартап технологии», Владислав Федотов, управляющий партнер QBF Venture, поделился с ведущим и зрителями своим видением основных тенденций венчурного рынка России. Выделяя основные тенденции современного рынка инвестиций, гость основывается на внутреннем исследовании Агентства по технологическому развитию, которое было проведено в рамках подготовки к форуму ЦИПР (Цифровая индустрия промышленной России). В ходе этого исследования было выделено несколько основных направлений, которые сейчас ярко характеризуют развитие российского венчурного рынка. Смотрите полное интервью с Владиславом Федотовым .

В первую очередь эксперт отмечает, что на рынке явно прослеживается некая тенденция «поиска технологий поиска технологий». Прямой пример - запуск в США некоторое время назад нескольких венчурных фондов, которые ищут технологии для инвестирования, используя исключительно искусственный интеллект. В России подобной тенденции пока еще не наблюдается, но при этом инструментарий верификации все больше и больше уходит в возможности использования искусственного интеллекта, развиваются семантические решения, и семантика становится инструментом поиска инвестиционных проектов. Такие инструменты уже активно используются некоторыми фондами и с точки зрения верификации первичной воронки, и с точки зрения, например, создания квазипатентных ландшафтов, отраслевых патентных ландшафтов. Но базируются они не только на сведениях, раскрываемых в рамках системы патентования, но и больших данных из открытых и полуоткрытых источников, профессиональных форумов, публикаций. Существует уже несколько платформ, которые предоставляют подобные услуги. По мнению Федотова, наиболее зрелый проект - Semantic Up. Этот проект несколько лет назад привлек деньги Фонда развития интернет-инициатив. Кроме того, в интервью отмечается, что однозначно существует на рынке тенденция повышения технологической составляющей в модели принятия инвестиционного решения. Вторая тенденция, которая, по сути, может восприниматься как продолжение первой тенденции, - это явный рост значение отраслевых компетенций команд. На рынке прослеживается существенный запрос на технологические компетенции команд, качественную технологическую экспертизу, соответствующие компетенции по сопровождению технологических решений, которые получают поддержку со стороны фондов. «Если некоторое время назад больше превалировало утверждение о том, что управляющий по инвестициям должен за спиной иметь существенный опыт венчурного инвестирования в проекты, то сейчас это уже не безусловный must have, а, как минимум, утверждение спорное, и на рынке явно наблюдается определенный запрос на балансировку управляющих команд отраслевыми компетенциями», - отмечает Владислав Федотов. Существенная эволюция акселерационных программ - еще одна тенденция, отмечаемая эксперты в вопросе развития российского венчурного рынка. Акселераторы для стартапов появились в России достаточно давно, но в большей степени структурированы они были, по мнению Федотова, как конкурсы. Сегодня подход существенно меняется. Появляется большое количество корпоративных акселерационных программ: крупные корпорации используют акселератор для поиска конкретных проектов, легко интегрируемых в их потребности. Причем это характерно как для производственных предприятий, так и для финансового сектора. Сразу несколько крупных банков, в т. ч. и государственных, запустили свои корпоративные акселерационные программы, например, Сбербанк, ВТБ, который начал сотрудничество с GenerationS РВК. Корпорации, создающие свои собственные акселераторы, выстраивают их все-таки в модели, согласно которой главная задача акселерационной команды - из первичной проектной команды создать полноценную компанию, микро-бизнес. Он начинает существовать после прохождения инвест программы, результатом которой должен быть, как отмечает гость выпуска, не денежный приз с чеком, а конкретная инвестиция со стороны корпорации или его партнера. Еще одно направление, которое ярко иллюстрирует современный российский рынок, - рост конкуренции за сделки. «Хороших сделок действительно не так много на рынке, и явно прослеживается некий тезис о том, что фонды начинают доверять фондам. Если один фонд находит классный проект, то все чаще и чаще другие фонды либо входят в со-финансирование сделок, либо прикрепляются на более поздних раундах привлечения инвестиций. Можно ли назвать это доверием, как я изначально сказал, или это все-таки некая вынужденная ситуация, покажет время, но, тем не менее, конкуренция между работающими на российском рынке фондами за сделки очень высокая сейчас», - говорит в интервью каналу «Стартап технологии» эксперт. Но подобная ситуация вовсе не означает, что проекты легко могут получить деньги. Предпоследняя тенденция, с точки зрения Федотова, - это существенный излишек, скажем так, консервативных денег. Это, с одной стороны, конфликтует с предыдущей тенденцией, с другой, подкрепляет ее. «По сути, таких «жестких» денег, например, около государственных, на рынке сейчас больше, чем спрос на них. Проектам интереснее привлечь финансирование от бизнес-ангела, потому что он не будет обкладывать проект договорами, не будет требовать внедрения акцепта платежей и четкого соблюдения бизнес плана. Консервативных денег, которые имеют под собой всю эту перечисленную подноготную, на российском рынке сейчас стало даже больше, чем, на мой взгляд, нужно. Более либеральных денег на рынке наоборот чуть не хватает. Наверное, через какое-то время это будет сбалансировано, и в большей степени за счет коррекции работающих в России «фондов фондов», потому что они будут свои консервативные деньги будут передавать в управление профессиональным рыночным JP, которые будут в свою очередь делать их более либеральными. По крайней мере, надежда на это есть», - рассказывая об этой тенденции, подчеркивает Владислав Федотов. Последняя тенденция, ярко иллюстрирующая сказанное выше, - все более набирающее обороты развитие рынка корпоративных венчурных фондов. В настоящее время активно развивается корпоративное финансирование как через механизмы corp venture, так и через создание альтернативных инструментов. На ряду с этим продолжают развиваться и классические механизмы - создание корпоративных венчурных фондов. В России в силу угнетения со стороны государственных регулирующих органов вертикально интегрированной государственной компании сейчас массово начали задумываться о создании corp venture. Крупные корпорации все чаще входят в существующие отраслевые венчурные фонды или создают свои. По мнению инвестора, эта тенденция вероятнее всего будет набирать обороты. С другой стороны, как он подчеркивает, это не очень хорошо, потому что часто корпорации путают философию венчурного инвестирования и свои собственные инвестиционные стратегии. Они превращают свои венчурные фонды не в инструменты поиска высокодоходных инновационных проектов, а просто перемещают в них наиболее рисковые куски своих инвестиционных программ. Это своеобразная «ловушка», избежать которую нужно будет в течение ближайших нескольких лет. Справятся ли с этим все, пока говорить рано. Эти тенденции не могут быть привязаны к какой-либо стратегии, т.к. определяются сугубо потребностью.



комментариев (0) отправить



Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий Имя Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков