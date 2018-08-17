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2018-08-17 13:39:51

Эксперт: «Многие фонды смотрят сейчас на белорусский рынок software»

Белорусский венчурный рынок либерален, чем российский. Такое мнение высказал в интервью каналу «Стартап технологии» Владислав Федотов, управляющий партнер инвестиционной группы QBF Venture.

Эксперт считает, что различия в акционерном законодательстве, регулирующем деятельность обществ с ограниченной ответственность, не существенны. В то же время, как отметил эксперт, между белорусским и российским рынками венчурных инвестиций есть некоторые различия.

По словам эксперта, с точки зрения венчурного инвестора белорусский рынок даже может быть чуть более либерален, чем российский.

«Конечно, есть особенности правового регулирования. Например, в рамках деятельности Российско-белорусского фонда венчурных инвестиций мы сталкивались с тем, что нужно чуть по-разному прописывать особенности даже в учредительных документах создаваемых компаний, которые получали средства фонда. Но различия в акционерном законодательстве, а также законодательстве, регулирующем деятельность обществ с ограниченной ответственность, не существенны», - отметил Владислав Федотов.

«Наверное, сейчас можно говорить, что те изменения, которые происходили в российском законодательстве в последние несколько лет, регулирующем инвестиции и венчурный рынок, сейчас могут быть транспонированы уже без «болезни роста», - заключил эксперт.

Управляющий партнер инвастиционной компании считает, что уровень белорусских стартапов достаточно высокий.

«Высокотехнологичных проектов в Беларуси достаточно много, - отметил эксперт, - и, наверное, исторически это тоже можно объяснить тем, что даже после «рассоединения» стран в Беларуси осталась очень сильная математическая школа, куски оборонных гигантов тоже остались здесь» - отметил Владислав Федотов.

«Некоторые идеи, которые мы слышали на уровне проектов, точно ничуть не уступают по уровню амбиций и качественных технологических решений тому, что предлагают некоторые российские гиганты - «КАМАЗ», «Калашников», и вполне конкурентоспособны. То же самое касается, например, и рынка software. В общем-то, ни для кого не секрет, и, наверное, это заслуга не только ПВТ, но и World of Tanks, и Prisma. По факту, белорусский рынок software сейчас очень интересен, многие российские фонды смотрят на него» - заключил эксперт.

Смотрите полное интервью с Владиславом Федотовым.


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