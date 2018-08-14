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2018-08-14 00:42:28

Водонагреватель нового поколения

Компания Atlantic выпустила водонагреватель нового поколения VERTIGO. Этот водонагреватель является очень компактным, обладает совершенно тонким и уплощенным дизайном, а также имеет возможность установки в разных позициях.

Преимущества водонагревателя VERTIGO:

  • Очень удобен в использовании,  поскольку обладает незамысловатым и простым в понимании цифровым дисплеем;
  • Прост в монтаже, поэтому его можно устанавливать абсолютно по-разному;
  • Вода нагревается за считанные минуты, а также данный водонагреватель обладает достаточно высокой производительностью;
  • Водонагреватель VERTIGO экономит пространство в вашем доме;
  • Водонагреватель сберегает электроэнергию до 20%.

Водонагреватели Atlantic - это воплощение качества и красоты. Французский бренд Atlantic уже успел завоевать мировое имя. Качественные и практичные водонагреватели обладают уймой положительных качест:

  • Эффективность;
  • Актуальность;
  • Динамичность.

Французские водонагреватели Atlantic способны сочетать в себе инновации и традиционное качество. Продукция Atlantic обеспечивает  тепловой комфорт, а также оптимизирует температуру, при этом сочетая несколько видов энергии, как классических, так и альтернативных.

Водонагреватели Atlantic - это выгодное решение для вашего жилища, поскольку они экономичные, стильные, компактные и максимально эффективные.

Исходя из вышесказанного,  главной миссией компании Atlantic является поддержание теплового комфорта в доме, а также быстрый нагрев воды. Все эти факторы значительно улучшают качество жизни в жилище. С продукцией Atlantic вам совершенно не страшны ни сильные морозы, ни летнее отключение воды, за все это возьмет заботу на себя продукция компании, вам останется лишь наслаждаться уютом, комфортом и теплом в вашем доме. Продукция Atlantic - это водонагреватели и отопительные приборы вашей мечты.


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