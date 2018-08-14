2018-08-14 00:42:28
Водонагреватель нового поколения
Компания Atlantic выпустила водонагреватель нового поколения VERTIGO. Этот водонагреватель является очень компактным, обладает совершенно тонким и уплощенным дизайном, а также имеет возможность установки в разных позициях.
Преимущества водонагревателя VERTIGO:
- Очень удобен в использовании, поскольку обладает незамысловатым и простым в понимании цифровым дисплеем;
- Прост в монтаже, поэтому его можно устанавливать абсолютно по-разному;
- Вода нагревается за считанные минуты, а также данный водонагреватель обладает достаточно высокой производительностью;
- Водонагреватель VERTIGO экономит пространство в вашем доме;
- Водонагреватель сберегает электроэнергию до 20%.
Водонагреватели Atlantic - это воплощение качества и красоты. Французский бренд Atlantic уже успел завоевать мировое имя. Качественные и практичные водонагреватели обладают уймой положительных качест:
- Эффективность;
- Актуальность;
- Динамичность.
Французские водонагреватели Atlantic способны сочетать в себе инновации и традиционное качество. Продукция Atlantic обеспечивает тепловой комфорт, а также оптимизирует температуру, при этом сочетая несколько видов энергии, как классических, так и альтернативных.
Водонагреватели Atlantic - это выгодное решение для вашего жилища, поскольку они экономичные, стильные, компактные и максимально эффективные.
Исходя из вышесказанного, главной миссией компании Atlantic является поддержание теплового комфорта в доме, а также быстрый нагрев воды. Все эти факторы значительно улучшают качество жизни в жилище. С продукцией Atlantic вам совершенно не страшны ни сильные морозы, ни летнее отключение воды, за все это возьмет заботу на себя продукция компании, вам останется лишь наслаждаться уютом, комфортом и теплом в вашем доме. Продукция Atlantic - это водонагреватели и отопительные приборы вашей мечты.
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