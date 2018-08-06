Реклама в сервисе Яндекс.Директ

Сегодня стало доступным заказывать рекламу на таком сервисе, как Яндекс Директ. Ведь это очень удобно, поскольку посредством данной рекламы вы получите контакты с настоящими пользователями.

Если вас интересует контактная реклама, то вы должны знать, что платите вы всего лишь за переходы, которые были осуществлены посредством вашей рекламы и, соответственно, за клики по контактам, которые были оставлены в визитке. Если сравнивать данные вид рекламы с медийной, то тут совсем другая история. В медийной вы платите за видимые показы.

Реклама на Яндекс обеспечивает доступ только к целевой аудитории. Это максимально удобно, ведь вашу рекламу видят только те люди, которым она действительно необходима. Яндекс Директ будет всегда оповещать о вашей рекламе только тех людей, которые осуществят по ней переход, которым интересен рекламируемый вами товар.

При помощи Яндекс Директ вам будет доступен полный контроль над размещёнными вами рекламными объявлениями. А это значит, что в любую минуту вы сможете узнать, какое количество посетителей было привлечено с помощью вашей рекламы. А также тут есть функция изменения настроек рекламы, которые будут зависеть от ее задач.

Реклама в Яндекс может дать вам действительный результат от ее размещения. Имеется в виду, что все затраты будут оправданы. Яндекс Директ уже помог ни одной компании найти свою целевую аудиторию, а также в разы повысить продажи.

Нужно отдать должное и сказать, что Яндекс Директ - один из наиболее популярных сервисов, который специализируется на контекстной рекламе. Тут очень просто разместить объявление.

Реклама Яндекс Директ выглядит идентично всем ссылкам, которые выдает поисковик, поэтому данный вид рекламы является очень эффективным. Рекламные строки обозначаются лишь желтым ярлычком.

Заказывайте рекламу в Яндекс и вы гарантированно получите результат. Заказать Яндекс Директ в Москве очень просто, вам стоит просто зайти на наш сайт и кликнуть на кнопку «Разместить рекламу», а всю остальную работу сервис сделает за вас.