На YouTube-канале «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» вышло интервью с доктором Терещенко

Канал «СТАРТАП ТЕХНОЛОГИИ» продолжает радовать своих зрителей новым контентом.

В четверг на канале вышло новое видео - интервью с Александром Терещенко , известным белорусским нейрохирургом, автором и ведущим программы «Врачебные тайны». Эта программа уже многие годы является одним из ведущих шоу о здоровье на белорусском телевидении. Будучи квалифицированным врачом с более чем 20-летним практическим опытом, Александр Сергеевич продолжает свою профессиональную деятельность в несколько ином ключе - показывает белорусскую медицину изнутри.

В интервью нашему каналу доктор Терещенко откровенно рассказывает о проблемах медицины и здравоохранения Республики Беларусь, поднимает актуальные темы взаимосвязи медицины и IT-технологий и создания так называемо цифровой медицины. Эта перспективная сфера не первый год развивается во многих странах мира, и Беларусь не стала исключением. Гость поделился с ведущим своими взглядами на IT-технологии, применяемые в современных медицинских учреждениях. В этом выпуске поднимается тема современных белорусских стартапов в области медицины и развития этой области стартап-движения в Беларуси. Кроме того, в новом видео Александр Терещенко даст несколько полезных советов о здоровом образе жизни, а также ответ на интересный вопрос: может ли человек прожить до 180 лет?

Видео уже доступно по ссылке.

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