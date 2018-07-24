2018-07-24 22:25:40
«Венчурный Акселератор» и «Стартап Технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве
«Венчурный Акселератор» (Россия) и центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» (Беларусь) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области стартап-образования на территории Республики Беларусь. Директор центра «Стартап технологии» Алексей Шабловский введен в наблюдательный совет «Венчурного Акселератора».
Соглашение стало продолжением сотрудничества партнеров в области развития инфраструктуры поддержки предпринимательства.
Партнеры приступят к реализации акселерационных программ. Заключенное соглашение предусматривает осуществление консалтинговой поддержки для авторов стартапов, которая включает в себя глубокую экспертизу проектов и содействие в продвижении инноваций на рынках Беларуси, России, США и Евросоюза.
Для реализации столь амбициозных задач планируется привлечь к активному сотрудничеству региональных партнеров, сообщества предпринимателей и местные органы власти.
Как ожидается, объединение усилий частных и государственных организаций поможет достичь реальных практических результатов в формировании культуры технологического предпринимательства. В результате проведения специальных образовательных мероприятий и запуска акселерационной программы общая численность предпринимателей среди старших школьников существенно возрастет, повысится уровень предпринимательской грамотности подростков.
По словам исполнительного директора «Венчурного Акселератора» Александра Румянцева, центр «Стартап технологии» является одним из наиболее активных участников экосистемы поддержки стартапов в Республике Беларусь.
Александр Румянцев: «Все белорусские предприниматели, которые пройдут обучение по программе «Венчурного Акселератора» и покажут хорошие результаты, смогут получить инвестиции от меня и от центра «Стартап технологии».
- Мы запускаем проект, который принесет пользу начинающим предпринимателям, - отметил Александр Румянцев. - В результате проекта белорусские предприниматели смогут бесплатно пользоваться платформой, позволяющей в кратчайшие сроки приобретать знания и навыки, необходимые для запуска собственного бизнеса.
Алексей Шабловский: «Венчурный Акселератор» - масштабный социальный проект, способствующий развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства. Его уникальная обучающая программа, нацеленная на практику, помогает молодым предпринимателям начать свой бизнес под руководством опытных менторов. Программа несколько лет успешно реализуется в России, где достигнуты впечатляющие результаты в развитии предпринимательства. Мы планируем привнести успешные практики развития массового предпринимательства в Беларусь».
О «Венчурном Акселераторе»
«Венчурный Акселератор» - это социальный проект, который бесплатно объясняет старшеклассникам и студентам правила работы на венчурном рынке: учит создавать с нуля технологичный стартап и привлекать инвестиции. Ставит себе целью увеличить число ит-предпринимателей в России минимум в 10 раз к 2020 году. Пять из шести крупнейших мировых публичных компаний относятся к сфере информационных технологий. Рост числа ИТ-предпринимателей ускорит экономический рост и поднимет уровень благосостояния.
С момента старта проекта в начале 2016 года лекции посетили более 24 000 старшеклассников и студентов в 6 городах: Альметьевске, Тюмени, Сочи, Казани, Ижевске и Стерлитамаке. Разработана интерактивная интернет-платформа и образовательный контент.
Онлайн-курс по индивидуальной траектории обучения прошли около 2 500 человек, и в итоге было создано более 200 ИТ-стартапов.
О центре «Стартап технологии»
Центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» является старейшим участником экосистемы поддержки стартапов в Республике Беларусь. С 2009 года компания «Стартап технологии» провела более 200 стартап-мероприятий, среди которых «Стартап года Беларуси», Minsk Fintech Conference, «Битва стартапов», Startup Weekend, Invest Weekend. Участниками мероприятий стало более 45 000 человек. Компания предоставляет консалтинг для стартапов, способствует запуску и продвижению инновационных бизнес-проектов.
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