«Венчурный Акселератор» и «Стартап Технологии» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве

«Венчурный Акселератор» (Россия) и центр поддержки предпринимательства «Стартап технологии» (Беларусь) заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области стартап-образования на территории Республики Беларусь. Директор центра «Стартап технологии» Алексей Шабловский введен в наблюдательный совет «Венчурного Акселератора».

Соглашение стало продолжением сотрудничества партнеров в области развития инфраструктуры поддержки предпринимательства.

Партнеры приступят к реализации акселерационных программ. Заключенное соглашение предусматривает осуществление консалтинговой поддержки для авторов стартапов, которая включает в себя глубокую экспертизу проектов и содействие в продвижении инноваций на рынках Беларуси, России, США и Евросоюза.

Для реализации столь амбициозных задач планируется привлечь к активному сотрудничеству региональных партнеров, сообщества предпринимателей и местные органы власти.

Как ожидается, объединение усилий частных и государственных организаций поможет достичь реальных практических результатов в формировании культуры технологического предпринимательства. В результате проведения специальных образовательных мероприятий и запуска акселерационной программы общая численность предпринимателей среди старших школьников существенно возрастет, повысится уровень предпринимательской грамотности подростков.