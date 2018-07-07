реклама  

2018-07-07 13:56:12

Недвижимость: арендовать или покупать?

Известно, что все жители Германии делятся на два типа: на тех, кто предпочитает арендованное жилье и тех, что "болеет" покупкой собственного жилья. Ученые в области социологии решили узнать не испытывают ли сейчас владельцы собственной жилплощади сожаление о ранее приобретенных квадратных метрах, на которые потратили немалые суммы денег.

Нужно для начала уточнить, что вопрос приобретения собственного жилья в Германии далеко не праздный. Это обоснованно несколькими факторами:

1. Покупка собственно жилья обязывает выплачивать кредит на протяжении нескольких лет;

2. Нужно брать на себя очень большую ответственность перед кредиторами;

3. Есть уйма людей, которые считают, что приобретенное жилье лишает возможности свободного перемещения из города в город, из страны в страну.

Но, даже смотря на эти факторы, абсолютное большинство немцев до сих пор считает своим долгом покупку собственного жилья. При опросе выяснилось, что некоторые домовладельцы думают, что иметь собственные квадратные метры это и хорошо и плохо одновременно. Если бы им поступило предложение обзавестись собственной жилплощадью еще раз, то они бы задумались, стоит ли это делать снова. И совсем малая доля от всех жителей Германии уверена, что никогда не приобретут недвижимость, так как считают это несуразным.

Эксперты считают, что перед теми, кто решил инвестировать в немецкую недвижимость, отрываются поистине уникальные возможности. Имеется в виду то, что ипотечные и арендные взносы практически не отличаются в суммарном выражении. Только в первом случае вы платите за приобретение собственного жилья, которое в последующем можете продать, а во втором просто за проживание в чужой квартире или чужом доме. Ставки по кредитам в Германии абсолютно не высоки. Но в будущем прогнозируется рост цен на жилье в Германии: https://tranio.ru/germany/. Поэтому, с уверенностью можно сказать, что купив собственную недвижимость, вы сможете обеспечить себе безбедную старость. В Германии оптимально иметь две квартиры или же два дома. Это нужно для того, чтобы при выходе на пенсию один можно было продать и не переживать, как прожить на скудные пенсионные выплаты.


комментариев (0) отправить

Информер www.bybanner.com - новости белорусского интернета на вашем сайте!

Добавить комментарий

Имя

Ваш комментарий не должен превышать 1000 знаков



Новости интернета

Новости компаний

Комментарии

Аналитика

Колонки авторов

Виола Сташкевич

Виола Сташкевич



Чего не хватает публичной жизни Байнета?
научных конференций
различных спартакиад или соревнований
развлечений и отдыха всей «IT-тусовки»
выставок и презентаций


Подписка