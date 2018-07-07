Недвижимость: арендовать или покупать?

Известно, что все жители Германии делятся на два типа: на тех, кто предпочитает арендованное жилье и тех, что "болеет" покупкой собственного жилья. Ученые в области социологии решили узнать не испытывают ли сейчас владельцы собственной жилплощади сожаление о ранее приобретенных квадратных метрах, на которые потратили немалые суммы денег.

Нужно для начала уточнить, что вопрос приобретения собственного жилья в Германии далеко не праздный. Это обоснованно несколькими факторами:

1. Покупка собственно жилья обязывает выплачивать кредит на протяжении нескольких лет;

2. Нужно брать на себя очень большую ответственность перед кредиторами;

3. Есть уйма людей, которые считают, что приобретенное жилье лишает возможности свободного перемещения из города в город, из страны в страну.

Но, даже смотря на эти факторы, абсолютное большинство немцев до сих пор считает своим долгом покупку собственного жилья. При опросе выяснилось, что некоторые домовладельцы думают, что иметь собственные квадратные метры это и хорошо и плохо одновременно. Если бы им поступило предложение обзавестись собственной жилплощадью еще раз, то они бы задумались, стоит ли это делать снова. И совсем малая доля от всех жителей Германии уверена, что никогда не приобретут недвижимость, так как считают это несуразным.

Эксперты считают, что перед теми, кто решил инвестировать в немецкую недвижимость, отрываются поистине уникальные возможности. Имеется в виду то, что ипотечные и арендные взносы практически не отличаются в суммарном выражении. Только в первом случае вы платите за приобретение собственного жилья, которое в последующем можете продать, а во втором просто за проживание в чужой квартире или чужом доме. Ставки по кредитам в Германии абсолютно не высоки. Но в будущем прогнозируется рост цен на жилье в Германии: https://tranio.ru/germany/. Поэтому, с уверенностью можно сказать, что купив собственную недвижимость, вы сможете обеспечить себе безбедную старость. В Германии оптимально иметь две квартиры или же два дома. Это нужно для того, чтобы при выходе на пенсию один можно было продать и не переживать, как прожить на скудные пенсионные выплаты.