II Международный фестиваль «Shimko собирает друзей»

С 26 по 29 июля 2018 года под Минском в живописнейшем месте на берегу реки Ислочь пройдёт II Международный фестиваль здоровья, культуры и семьи «Shimko собирает друзей».

Кирилл Шимко – белорусский стронгмен, рекордсмен «Книги рекордов Гиннесса», один из самых сильных людей Беларуси, а кроме того, популяризатор идеи активного, здорового образа жизни и объединения его приверженцев, стремления к духовному и физическому совершенству, что, собственно, и дало старт Международному фестивалю «Shimko собирает друзей».





Чем интересен и необычен фестиваль для гостей?

В первую очередь, это возможность весело и с пользой провести время с семьёй, близкими и друзьями. На территории фестиваля будет сконцентрировано невероятное количество активностей (их список постоянно пополняется). Каждый, от мала до велика, сможет найти себе развлечение: катание на воздушных шарах, автожирах, чешских аттракционах, посещение цирка «Шапито»; участие в массовых соревнованиях по поеданию национальных блюд, в метании на дальность самовара и парении в полевых банях, в других конкурсах с розыгрышами ценных призов… Кроме того, можно будет понаблюдать за состязанием самых популярных кавер-бэндов и принять участие в караоке-мюзиклах...

Четырёхдневный формат будет удобен как тем, кто планирует приехать издалека, так и тем, кому сложно выкроить время на полноценный длительный отдых, ведь на фестивале будет организован палаточный городок.

Вход свободный!

Организаторы: Министерство спорта и туризма Республики Беларусь и ОО «Будь Здоров!"

Контакты для СМИ : +375 29 678 70 72 Кирилл Шимко