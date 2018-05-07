Грузоперевозки стали еще эффективнее и дешевле

Раньше, чтобы транспортировать груз из пункта А в пункт В нужно было подумать, куда позвонить, с кем договориться и за какое время транспортировка будет осуществлена. На сегодняшний момент этот вопрос решается гораздо легче. Вам больше не придется искать газеты с объявлениями «ГРУЗОПЕРЕВОЗКА БЫСТРО И НЕДОРОГО» или шерстить интернет в поиске заветного транспорта, а как найдете слышать в ответ «Сломался» «Я сейчас на другом заказе» «Я занят». Эти бесполезные и зачастую непродуктивные звонки отнимают уму вашего драгоценного времени.

Сегодня создан онлайн-сервис Obratka.by, на карте которого расположен весь транспорт, который сейчас свободен и готов доставить ваш груз в точку назначения. Это приложение сэкономит ваше время, потому что вы сможете заказать транспорт, который находится на более близком расстоянии к вам, чем все остальные. Также этот сервис поможет вам сэкономить ваши деньги до 50%. Данный онлайн-сервис - это авторская разработка. На данный момент аналогов этой разработке пока что нет. Особенность этого приложения заключается в том, что грузоперевозчики не пользуются GPS трекерами, а отправляют СМС с местоположения, где они находятся, также они оставляют метку с данными о их расположении на карте: http://perevozka24.ru/Belarus



В настоящее время заказ машины для перевозки груза, исключая прямой контакт с самим перевозчиком – совсем не целесообразно. Это обосновано тем, что ничто не заменит живое общение. Сегодня рынок грузоперевозок практически переполнен. Стоит полагать, что в недалеком будущем грузоперевозки не будут происходить без нашего непосредственного участия.

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